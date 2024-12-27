11月份最佳撲救：標準流浪門將盧兆崎

標準流浪門將盧兆崎在11月3日對冠忠南區的「中銀人壽香港超級聯賽」，撲出基哥利及史提芬彭利拿的射門，協助球隊取得今季主場首分，更獲球迷票選為【聚大金鳳 - 聚大行】11月份「最佳撲救」，亦是他效力流浪6季以來第2個「最佳撲救」獎項，他表示會把握上陣機會表現，感激球迷投票支持。

今季首度於聯賽擔正，不僅當選全場最佳球員（POM），更榮膺11月份「最佳撲救」，盧兆崎感謝會方和球迷的支持：「我知道呢個『最佳撲救』獎項係由公眾揀嘅，首先冇諗過自己可以攞到，多謝每一位留言區投票畀我嘅球迷。我亦都想借呢個機會多謝『Philip』（李輝立）、『莫生』（莫耀強）畀機會我，仲有一直支持鼓勵我嘅爹哋同媽咪。」23歲的盧兆崎已連續效力流浪6季，今季各項賽事13場中6次正選，「兆崎」表示會把握上陣機會表現：「自從對南區呢場之後，我嘅信心愈來愈強，嚟緊只要有機會落場，就一定會交最好嘅表現出嚟，會繼續珍惜同踢好每場波。」

盧兆崎現就讀香港大學Year 3，學業成績及球隊兼顧得宜的他，期望來年繼續於兩者取得平衡：「新年願望係讀好啲書，前排Sem尾多Deadline就比較忙，好彩學校開始放假，等我可以百分百集中喺比賽。呢排會全心全意投入喺球隊，加強操練備戰聯賽，新一年我會繼續努力，希望兼顧到讀書同踢波。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳撲救

8、9月份：謝家榮（大埔）

10月份：潘尚希（理文）

11月份：盧兆崎（標準流浪）