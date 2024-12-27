11月份最佳金球：傑志前鋒潘沛軒

傑志年青前鋒潘沛軒，憑11月2日聯賽對理文射入扳平一球，力壓冠忠南區「肥彭」的半場驚天世紀笠射，意外當選【聚大金鳳特約】11月份「最佳金球」，成為「藍鳥」繼祖連奴後，季內第2位獲得這個獎項的球員。

11月初上演的首循環「傑理大戰」，傑志率先落後，但臨完半場潘沛軒接應馬查度後腳傳送，避過立花稜也、黃俊皓飛鏟快腳抽入，助球隊最終以1比1逼和對手。同時，亦令「潘沛」生涯首次獲得每月「最佳金球」獎項，他在領獎時顯得相當開心：「依個獎對自己係一個榮譽，始終入波本身已經係難事，仲要入得靚就難上加難，多謝各位球迷、朋友投票畀我。」

對比「肥彭」的半場笠射，這球或許看似比較輕鬆，但「潘沛」卻指其實有一定難度：「自己覺得都靚，因為射嗰陣對面兩隻腳飛埋嚟，嗰吓要好快做決定起腳。同埋個入波都好重要，幫球隊攞到1分。」「潘沛」暫時在各項賽事攻入3球，他表示自己一直有苦練把握力，今季目標入多過7球：「知道自己去到Final third個位，成日做得唔好，都有一直去練，季初表現都算滿意。希望之後保持狀態去到季尾，喺球會、港隊繼續入波，目標入得比前一季嘅7球多！」

另外，適逢聖誕佳節，「潘沛」又不忘祝願各位球迷聖誕快樂，並提到自己的聖誕願望：「希望傑志今季攞到冠軍，同埋幫助香港隊下年繼續攞好成績。」

【聚大金鳳 - 聚大行特約】：每月最佳金球

8、9月份：祖連奴（傑志）

10月份：姚浩明（標準流浪）

11月份：潘沛軒（傑志）