【英超】沙卡打柴　阿仙奴主場虛張聲「細」

今晚英超繼續有聖誕快車，尾場有阿仙奴主場迎戰葉士域治。阿仙奴遇親鐵桶陣，都老鼠拉龜冇碇埋手，仲有王牌布卡約沙卡因傷長抖，勢必令火力大減，葉士域治作客一定死守，寧捧3.5球入球細。（Now 621及611周六凌晨4時15分直播）

阿仙奴今季表現有啲飄忽，踢咗17輪聯賽獲9勝6和2負，即係話有近一半賽事失分，對於一支爭標球隊嚟講係唔合格，其中近2次失分，係賽和富咸同愛華頓，佢哋每逢對住死守球隊，都踢得特別辛苦，要知道當時榜首利物浦亦接連失分，難得有機會追近卻白白浪費，同輸波分別唔大。

好多人都批評阿仙奴主帥阿迪達進攻戰術太僵化，尤其倚賴布卡約沙卡同馬田奧迪加特於右路配合，當佢哋冇貨交就即刻癱瘓，上場作客大勝水晶宮5比1，連前鋒加比爾捷西斯都重拾射門鞋，以為進攻暢順番理應開心，點知沙卡喺上半場因傷退下火線，賽後達Sir亦證實，呢位今季聯賽已入5粒同交出10次助攻嘅愛將要缺陣數周，英國傳媒估計至少要抖2個月，對進攻影響甚大，連後備翼鋒史達寧都打柴，「達Sir」真係頭都痕埋。

另邊廂，葉士域治戰績低迷，近5場只得1勝4負，不過要留意，佢哋4場敗仗中，除咗上場慘吞紐卡素4蛋外，其餘都係僅輸1粒，要贏佢哋都唔容易，特別係葉士域治有中場悍將森摩斯要坐波監，隨時踢得更龜縮。況且阿仙奴近3場聯賽主場，全開3球或以下，睇嚟今場都係小勝格，捧3.5球細盤好過。

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