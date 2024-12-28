為皇馬而設？「艦隊」橫掃環球足球頒獎禮

一年一度由阿聯酋主辦嘅環球足球頒獎禮，2024年各大獎項揭曉，皇家馬德里成為大贏家，豪取8個獎，雲尼斯奧斯祖利亞繼早前當選世界足球先生後，今次頒獎禮再贏埋最佳球員及最佳前鋒殊榮，證明自己更勝金球獎得主洛迪卡斯簡迪，先至係當今球壇一哥。

環球足球頒獎禮於2010年創辦，被指僅次於國際足協頒獎禮及由《法國足球》主辦嘅金球獎頒獎禮，屬於球壇第3大頒獎盛事。上季西甲及歐聯冠軍皇馬以橫掃姿態，幾乎攞晒所有重要獎項，包括雲尼斯奧斯祖利亞當選最佳球員及最佳前鋒，祖迪比寧咸獲得最佳中場及「馬納當拿獎」，安察洛堤當選最佳教練，門將泰拔高圖爾斯獲得事業成就獎，皇馬成為最佳球會，皮里茲當選最佳會長。

主角雲尼斯奧斯祖利得獎後話：「我有今日成績實在唔容易，為咗追求夢想，付出好多同放棄好多事情，獲得呢個重要獎項，感到非常驕傲，對我而言今年係美妙嘅一年，要感謝皇馬同巴西國家隊隊友嘅幫助。」

雲尼斯奧斯祖利亞早前因為失落金球獎，感到沮喪，皇馬甚至杯葛頒獎禮，「銀河艦隊」連續成為國際足協頒獎禮及環球足球頒獎禮大贏家，總算省番靚金漆招牌。