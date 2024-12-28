港超聯　南韓前鋒任亨浚加盟標準流浪

標準流浪在周六(28日)透過球隊fb專頁公布，已成功羅致南韓球員任亨浚。上半季效力甲組球隊凱景的任亨浚，將會穿起標準流浪的97號波衫。

司職前鋒的任亨浚現年27歲，少年時期曾於尚武青年隊接受訓練，大學畢業後先後效力過多間南韓球會，期間完成兵役。今季來港加盟凱景，足總網頁顯示錄得3個入球的他，已與標準流浪會方簽訂合約，待31日(二)轉會窗重開，便會辦理相關的註冊手續。

由於標準流浪將於下月5日(日)、2025年首場港超聯賽事作客均業北區，教練團認為任亨浚之加盟，可緩解當下兵源不足的情況，並為球隊增添活力。據悉，標準流浪會方增援的工作尚未完結，日內將會再有新球員登場。

對於轉戰港超聯，任亨浚表示：「港超同港甲嘅分別好大，我之前都睇過好多場港超賽事，我有信心可以應付到。加盟流浪之後會盡快去適應球隊嘅踢法、同隊友建立默契同融入戰術體系，再爭取成為主力，為球隊貢獻助攻同入球。」他續稱與港超各隊的南韓球員互相認識，對今後有機會與朋友們在場上較技，感到高興。

【球員檔案】

姓名：任亨浚(Lim Hyoung Jun)

出生日期：23-4-1997(27歲)

身高：1.76米

位置：前鋒

曾效力球隊：揚州市民(南韓)、首爾中浪(南韓)、DONGO FC(南韓)、FC Avenir(南韓)、凱景