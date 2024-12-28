ATP香港賽抽籤出爐　黃澤林首圈硬撼商竣程

中銀香港網球公開賽周六（28日）舉行抽籤儀式，上屆闖進4強的中國球手商竣程，親自抽中香港一哥黃澤林，兩人自上海大師賽後重遇，成為首圈焦點。黃澤林賽前表示期待在香港展開新賽季，並昐望靠主場優勢拿下勝利：「我要相信自己！」

ATP 250級別的香港網球公開賽，將於12月29至1月5日假維多利亞公園網球主場舉行，賽事總獎金766,290美元（約595萬港元），正賽將於30日下午2時起開賽。大會今午舉行抽籤儀式，最終商竣程現場抽中香港一哥黃澤林為首圈對手，他自己亦大為吃驚：「上次上海大師賽他抽中我，今次輪到我抽中他，相當有趣。」

其他焦點方面，同樣持外卡出戰的日本球手錦織圭，首圈面對世界排名第56位的加拿大球手沙普華洛夫。至於賽事前4種子則免戰首圈，包括世界排名第8、力爭衞冕的俄羅斯球手魯列夫、世界排名第17的意大利球手姆錫迪、世界排名第19的卡查諾夫、世界排名第20的法國球手費爾斯。雙打方面，黃澤林夥拍南韓球手南智星，首圈將激戰魯列夫和卡查諾夫。

魯列夫直言對於衞冕信心不大，但一定會力以赴：「今季我的目標是繼續進步，目前訓練狀態很好，希望可以賽場上展現努力成果。我不會特別去想衞冕，因為我職業生涯未曾衞冕任何錦標，而且每一場都贏得不容易，能夠闖入4強或決賽，已感到滿意。另外今次香港賽我會雙打，現在還是季初，我希望盡快適應比賽節奏和強度。」

黃澤林（Coleman）10月曾於ATP 1000上海大師賽首圈以4：6、4：6不敵商竣程，今次兩人將於香港主場再度碰頭，Coleman表示：「好期待再對Jerry（商竣程），我要相信自己可以贏到，上次對他輸了，但其實輸很少，而且第2盤我亦曾經領先，今次希望主場打場好波，一場場努力，看看有沒有機會入8強。」

為備戰新賽季，Coleman早前於西班牙訓練3個星期，他期望新賽季呈現一個新的自己：「我去西班牙是想和更多不同類型球手練習，對練球手包括意大利的Lorenzo Sonego（世界排名第53）、還有幾個有份參加今次賽事的西班牙球手，經過這幾星期訓練，加上上季在職業賽打足全年的經驗，我對網球有新的見解，找到要進步的地方。今季目標和上季一樣：打入世界排名前100以及大滿貫晉級正賽。」