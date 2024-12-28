展望2025年　商竣程平常心看待世界排名

「中銀香港網球公開賽2025」將於周日（29日）正式展開，其中上季屢創佳績，世界排名第50位，成為中國「二哥」19歲小將商竣程，在賽前記者會表示，對成為中國「一哥」保持平常心，強調自己只專注發揮全部實力，在球迷面前獻技。

商竣程於2024年球季破繭而出，包括9月在成都公開賽奪冠，成為第2位在ATP巡迴賽封王的中國球手，其後更成為中國史上首位參加新生代年終賽的網球運動員，他受訪時表示，李娜過去在網壇取得成功，為新一代中國球手帶來希望，使他們近年開始爆發，盼日後繼續改善不足，爭取成績：「李娜給予我們很大啟發，希望能夠如她般贏得大滿貫，並穩定佔據世界頭十位，我覺得中國男子球手仍有很大進步空間，我們要加把勁，盡力追近女子組的成績。」

此外，商竣程目前世界排名為第50位，僅次第45位的張之臻，在眾多中國球手中排第2，但他強調對未來衝擊中國「一哥」保持平常心：「我當然會努力爭取較高的世界排名，但我暫時對成為中國『一哥』，未有太多想法，希望一步一步來，因為相比起單純提升排名，能否發揮全部實力，才是最重要。」

談到對2025年的期望，商竣程坦言將會面臨不少挑戰，又稱即使在新生代年終賽分組賽3戰全敗，都未感太大遺憾：「可能我參加新生代年終賽時，身體狀況欠佳，以致無法表現最好的一面，但也許這段經歷，會成為2025年球季的鋪墊，令我以更強狀態來到香港網賽以及澳網。」

值得一提，商竣程10月在上海大師賽首圈，擊敗港將黃澤林，他大讚對方是非常出色的球手：「我們12、3歲就已在不同賽事碰頭，試過一齊出戰青少年大滿貫，他在場上總能保持激情，是1位非常出眾的球手。」