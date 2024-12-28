聯賽11連勝讓平半抵玩　阿特蘭大弗爆拉唔住

意甲上演前列大戰，第4位嘅拉素主場硬撼榜首阿特蘭大，雙方近年交鋒互有勝負，但論近況，阿特蘭大無疑勝一籌，近11場聯賽全勝，走勢銳不可當。反觀拉素早前曾慘吞國際米蘭6蛋，可以話係遇強即屈，經唔起考驗，阿特蘭大少讓平半，上盤抵玩。（HOY TV 76台周日凌晨3時45分直播）

拉素可以位居前4位，好大程度上靠主場搶分，早前曾經錄得聯賽主場5連勝，但其後卻以0比6慘敗於另一支爭標分子國際米蘭腳下，被打破近9個月主場不敗之身，難免會洩氣，削弱地利優勢。

事實上，拉素屬於「偽前4」，因為對住強隊，往往陷入劣勢，除咗大敗畀國米之外，亦曾輸畀祖雲達斯，甚至不敵另一支前列球隊費倫天拿，今仗遇上「一哥」阿特蘭大，恐怕更加無力發圍。

至於阿特蘭大保持高水平發揮，連贏11場聯賽，包括作客大勝爭標勁敵拿玻里3比0，以及贏傳統班霸AC米蘭2比1，成績絕對係真材實料。雖然首席射手列迪古上仗勇戰受傷，需要抖數星期，但教練加斯柏連尼一向注重整體戰，個別球員缺陣影響不大，阿特蘭大近年不斷出售主力，仍然取得佳績，就係最佳證明。

同埋阿特蘭大另外2位鋒線球員狀態大勇，新任非洲足球先生盧卡文近4次上陣入3球，包括歐聯射入皇馬大門。有「新迪布尼」之稱嘅基迪拿尼近5次披甲更加有6球進帳，攻力有保證，相信阿特蘭大可以延續贏波走勢，再下一城。

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