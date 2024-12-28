希斯基：西部聯強勢捕「獅」

西部聯最近錄得作客兩連勝佳績，考慮到其近況，周日主場面對布里斯班獅吼將會被睇高一線。

上仗西部聯作客新西蘭以4:0大勝榜首的奧克蘭FC，更加為對手送上球會歷來首場澳職敗仗。前一場聯賽，他們作客以4:3險勝FC悉尼，所以我認為他們今仗將會信心十足。

兩場聯賽一共攻入8球，展示出其前線攻力不斷提升當中，事關該兩場聯賽的入球數字，經已比對上7場聯賽的總和多出一倍。我認為領隊艾萊斯絕對功不可沒，他球員時代司職前鋒，成功強化了一眾前鋒的表現，解決了之前的難以取得入球的問題。

諾亞保迪近4仗一共攻入3球，而指宿洋史對賽奧克蘭FC時也有入球進帳，攻入今季個人第4個入球。兩位前鋒在領隊艾萊斯的4-4-2陣式中，組成了一對前線黃金組合，亦協助球隊近3仗錄得兩場零封好成績。

布里斯班獅吼上仗不敵珀斯光輝後，取代對手跌到落聯賽榜末席位置，球隊現正處於水深火熱當中。整季賽事只得兩分，特別是每場聯賽都有失球，令人感到擔憂。

我認為球隊其中一個亮點為湯馬士華定咸。儘管球隊出現了很多問題，但這位年青射手一共攻入4球，當中3球於近4仗取得，對於效力一支榜尾球隊來說，這個成績經已相當不錯。

如果隊友能夠為湯馬士華定咸製造到機會的話，他有能力將這些機會轉化為入球，但由於布里斯班獅吼前線缺乏攻力，我預計今仗西部聯最終將可穩勝。