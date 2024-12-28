粵港盃首回合港籃惜負廣東　曾湛元16分膺得分之最

第七屆粵港盃男子籃球賽周六（28日）晚上假肇慶廣東工商職業技術大學（星湖校區）體育館舉行，香港籃球代表隊作客廣東隊，作第一回合對戰，結果，以年輕新銳為班底的港籃憑曾湛元個人攻入全隊最高的16分，一度追近至數分差距，但最終廣東憑較佳主場優勢及發揮以85:73獲勝，第二回合賽事將於31日除夕晚上假修頓舉行，港隊仍有機會爭標。

港隊由參加第54屆港澳埠的核心成員及曾參加亞洲盃外圍賽的成員組成，球員包括楊瑞鴻、卜聿揚、許烜行、林俊達、蘇志樂、馮嘉豪、葉耀邦、陳曉峰、陳永熹、歐文輝、曾湛元及安家仲。港籃首節僅以19:22稍為落後，半場比分為35:43。第三節港籃單節表現優勝（20:19）追近大分，至第4節更一度迫近距離，可惜尾段數分鐘稍有失誤，或被對手偷波打快攻拉開比數，即使葉耀邦及曾湛元連番剷入得手，但港籃試圖射三分不果，終以12分之差告負。廣東隊陣中最高得分球員為劉康能，他攻入19分勇冠全場。

第回合香港站將於12月31日晚上7時30分於灣仔修頓場館舉行，票價60元正，長者及學生優惠票40元，門票將於當天下午6時30分開賣。粵港盃男子籃球賽採用了主客場制的比賽形式。如果某支隊伍在主客場的兩場比賽都獲勝，則該隊伍將獲得勝利。如果一勝一負（前提是每場比賽都有勝負結果），則總得分較高的隊伍將獲勝。如果一勝一負，且兩場比賽的總得分相等，則將進行5分鐘的附加賽，直至決出勝負。