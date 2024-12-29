耶馬身價1年暴增1億鎊　曼聯中場入升值榜Top5

足球世界瞬息萬變，球員喺1年嘅發展可以出現翻天覆地嘅改變，德國權威足球網站《轉會市場》日前公布2024年球員「升值榜」，西班牙神童拉明耶馬過去1年，身價暴增近1億鎊排名No.1，而前20名中有6名球員嚟自英超，就連成績沉淪嘅曼聯都有球員入Top 5！

近年球壇新星輩出，適逢2024年係大賽年，唔少年輕球員乘勢上位，夏天協助西班牙勇奪歐國盃冠軍嘅耶馬，以17歲之齡喺巴塞隆拿穩坐王牌位置，身價由年初嘅5,000萬鎊增至依家嘅1.49億鎊，12個月內身價暴增9,900萬鎊，上升速度達到恐怖級別。

第2位嘅高爾彭馬，1年幾前仲係曼城大後備，上季轉會車路士後極速爆發，成為球會核心兼英格蘭國家隊主力，2024年身價亦急升7,000萬鎊至1.08億鎊，係6位上榜英超球員之冠，其餘5人分別係菲爾科頓、布卡約沙卡、卡拉費奧利、摩根羅渣士，同埋排第5位嘅曼聯中場新星明奈。

2024球員升值榜

排名 球員(球會) 身價上升 目前身價

1 拉明耶馬(巴塞隆拿) ↑9,900萬鎊 1.49億鎊

2 高爾彭馬(車路士) ↑7,000萬鎊 1.08億鎊

3 古巴斯(巴塞隆拿) ↑5,700萬鎊 5,800萬鎊

4 雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里) ↑4,100萬鎊 1.65億鎊

5 明奈(曼聯) ↑4,050萬鎊 4,550萬鎊

6 阿歷山大柏夫洛域(拜仁慕尼黑) ↑4,000萬鎊 4,100萬鎊

7 馬莫殊(法蘭克福) ↑3,700萬鎊 5,000萬鎊

8 科利安華迪斯(利華古遜)↑3,300萬鎊 1.16億鎊

9 艾斯迪禾韋利安(彭美拉斯) ↑3,300萬鎊 4,100萬鎊

10 摩根羅渣士(阿士東維拉)↑3,100萬鎊 3,300萬鎊