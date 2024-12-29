曼聯慳皮再諗縮數　削前球員基金被怒轟

曼聯自從新老闆拉特克利夫上場後，積極推動多項開源節流措施，不過唔少「縮數」計得太盡而受到批評，近日曼聯再被踢爆取消對一個慈善基金每年4萬鎊嘅捐款，引嚟各界不滿。

曼聯自1985年開始，每年都會向一個前曼聯球員基金會捐款4萬鎊，幫助一啲出現財政困難嘅前度「紅魔」，要知道舊時球員嘅人工同福利都遠低於依家水平，而且唔少名不經傳球員退休後都冇穩定收入，曼聯突然終止呢個接近40年嘅定期捐款，對佢哋影響唔細。

曾喺1957年至1960年效力曼聯青年軍、現年84歲嘅基金會代表占艾姆斯表示：「曼聯用微不足道嘅金錢就可以造福好多人，我喺聖誕節前寫信畀曼聯，話我哋未有收到捐款，但球會冇任何反應，之後又再寫多一次，嗰陣我哋就聽到曼聯唔再捐款嘅消息。」基金會負責聯繫一眾前曼聯球員，定期舉辦活動，甚至係照顧冇錢搞喪禮嘅人，會員有超過300人，包括笠臣、艾雲、美爾、丹尼士羅等名將。

拉特克利夫嘅連串慳皮措施引嚟強烈不滿，著名曼聯KOL高拔治怒轟：「簡直係恥辱！曼聯係講求爭勝、講求轉會，但同時都有社會責任，佢哋依家只係向低層開刀。」球迷組織The 1958亦發聲明批評拉特克利夫嘅政策，指出曼聯成立之初係代表工人階級，依家佢哋多數措施專門壓榨工人階級，違背曼聯嘅精神。