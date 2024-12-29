艾殊利高爾：雲佬望挫曼城激勵狐狸士氣

李斯特城雖然上仗作客利物浦遭反勝，但他們的表現毫不失禮，因此將會充滿信心地進入這場比賽。

李斯特城首當其衝的任務是要護級成功。在上仗對利物浦的比賽之前，他們對上十場英超只贏了一場，這對新任領隊雲尼斯達萊來說是一記當頭棒喝。

由於雲佬曼聯名宿的身份，與球員時代的死敵曼城碰頭將使這場比賽增添一些戲劇性，他絕對希望透過擊敗他的宿敵，為自己新官上任不久立一個下馬威並刺激球隊士氣。

射手占美華迪缺陣了對利物浦的比賽，狐狸絕對希望他能夠在今仗及時回歸，皆有在此前對曼城的20場比賽中，他一共為球隊貢獻了10個入球。

儘管曼城擁有無限金錢，但金錢目前不足以讓他們買到一場勝利，在近13場比賽中，曼城只取得可憐的1場勝利。

哥迪奧拿帶領的球隊目前看起來死氣沉沉，已經絲毫沒有我們在過去幾季中從曼城看到覇主般的影子，完全變成一支陌生的球隊，而英超5連冠的機會可謂名存實亡。

缺乏入球能力是曼城面對的難題，隊內頭號射手艾寧夏蘭特剛在對拖肥的比賽中12碼晏客，緊隨其後的竟是後防加維迪奧及中場高華錫，可想而知曼城現時進攻的蒼白無力及前場球員們的狀態是如此的低沉。

我們知道曼城急需一場勝仗去迎接新一年的到來，但即使他們現在能重新取得一波連勝，也很大機會徒勞無功，因為聯賽冠軍對他們現時來說幾乎是遙不可及的。李斯特城今季暫時在聯賽取得的15分中，有9分是在主場取得的。這對雙方來說都是一場艱難的比賽，而曼城上一次聯賽作客取得勝利已經要追溯到10月份，我認為這場比賽會雙方最終會和氣收場。