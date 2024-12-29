曼城近8場作客1和7負　點讓李城呀？

英超「雙城會」，李斯特城主場迎戰曼城，論實力無疑曼城秤先，但「藍月亮」陷入哥迪奧拿執教8年半以來最大低潮，對任何球隊都冇必勝把握，李斯特城急需要搶分護級，加上領隊雲尼斯達萊屬於「曼聯人」，對曼城唔會手軟，「狐狸」受讓球半、兩球必揀下盤。（Now 621及611周日晚10時30分直播）

哥迪奧拿呢期做咗「聖誕老人」，不停送分幾乎隊隊有份，佢哋近13場僅1勝，上場主場艾寧夏蘭特12碼宴客，連護級球隊愛華頓都贏唔到，至於作客成績就更差，近8場作客只有1和7負未贏過，依家嘅曼城已經冇本錢讓波，今場讓波只因曼城近4次對李城全勝，不過往績對於依家嘅曼城嚟講已經冇意義，哥迪奧拿甚至要擔心假如今場再輸點收科。

「雲佬」入主李城後蜜月期好短暫，近期經歷3連敗共失10球，其中0比3輸畀狼隊嗰場最傷，依家已經同狼隊位置互換，跌落尾3捲入護級漩渦，不過佢哋上場對利物浦打得唔錯，佐敦阿休先開紀錄，最後輸波只因對手太強，再睇佢哋搶分護級嘅憑藉就係主場王權球場，事關「雲佬」上任後近3次主場就有2次搶到分，而且今場受讓球半、兩球，就算小敗1球一樣開到下盤，所以下盤博得過。

更多賠率：