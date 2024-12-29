WTT指退賽罰款非新例　樊振東：從未被告知

WTT日前發出聲明，回應兩位中國乒乓球名將樊振東及陳夢，因未能負擔退賽即被罰款的措施，而退出世界排名，強調這項政策非新例，樊振東周日（29日）在微博作回應，堅稱直至上周前，從未被告知有這項規例，不少球手亦開腔對WTT的聲明表示不滿。

在今屆巴黎奧運分別勇奪乒乓球男女單金牌的樊振東及陳夢，日前表示經過奧運後，心理有極大消耗，加上未能承受棄賽即被罰款的規例，決定退出世界排名。WTT周六（28日）發聲明回應事件，強調這項攻策，從WTT成立至今一直實行，確保球手參賽。

樊振東是日在微博作出回應，指自己在上周前，從未被告知退賽後，會被處以罰款：「我不確定處罰不參賽球員的相關內容，何時首次出現，但肯定此前簽未被官方告知退賽要罰款；本人是上周接到正式通知，指WTT會嚴格執行最新頒布的處罰規定。」

部分球手亦對WTT的聲明表達不滿，其中法國好手西蒙哥斯（Simon Gauzy）在X直斥該份聲明「不能接受」：「僅僅陳述事實，不能為事情帶來任何改變，我們正因為這些『規則』，失去幾位標誌性的球手。」