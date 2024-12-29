沙特聯賽水平更高？法甲一句回應令C朗尷尬

葡萄牙巨星C朗日前出席環球足球頒獎禮，重申沙特阿拉伯聯賽水平高過法甲，因為球員經常喺攝氏38至40度高溫下比賽，非常考驗身體質素。法甲賽會不甘示弱，隨即喺社交網發文反擊，指當年效力巴黎聖日耳門(PSG)嘅美斯喺卡塔爾攝氏38度，協助阿根廷奪得2022年世界盃冠軍，證明法甲球員一樣無懼高溫，兼暗寸C朗未捧過世界盃，唔及呢位宿敵，可謂一石二鳥。

效力沙特豪門艾納斯嘅C朗1年前出席環球足球頒獎禮，已經話沙特聯賽水平高過法甲，相隔1年再喺同一場合，被主持人問到呢個問題，佢堅持自己睇法正確：「沙特聯賽當然好過法甲，法甲由PSG壟斷，捧盃冇難度，相反沙特聯賽競爭激烈，奪冠極困難，同埋試下叫法甲球隊喺攝氏38至40度比賽，睇下佢哋會點。」

C朗連續2年貶低法甲，呢個歐洲第5大聯賽自然唔順氣，喺社交網以簡單一句反擊：「美斯喺攝氏38度比賽。」配上阿根廷國旗及山羊圖案，明顯指美斯克服卡塔爾高溫，協助阿根廷捧上屆世界盃冠軍，反駁C朗論點。山羊英文goat一向被拎來代表史上最佳球員(greatest of all time)縮寫，指美斯更勝C朗。

C朗贏盡各大錦標，惟獨欠佳世界盃冠軍，法甲賽會嘅反擊，刺中佢痛處，呢位39歲老將依家一定好激氣。