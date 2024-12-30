沙拿玩晒！入波助攻創紀錄　利物浦大勝收爐

穆罕默德沙拿玩晒！周一(30日)凌晨英超，「1哥」利物浦憑沙拿再交1入波同2助攻，2024年收爐戰作客5比0大炒韋斯咸，進一步鞏固榜首位置。弗到漏嘅沙拿繼續創造入波、助攻紀錄，今年52個入球貢獻冠絕歐洲5大聯賽，今季8次單場入波+助攻亦係英超史上第1人，「紅」霸2024年！

利物浦勢如破竹，30分鐘由路易斯迪亞斯冷箭打破僵局，40分鐘沙拿精彩「通坑渠」轉身助攻畀加普射入，4分鐘後沙拿禁區內睇定射近柱入網，「紅軍」半場領先3比0。換邊後利物浦繼續攻，阿歷山大阿諾特54分鐘遠射省中人入網，沙拿84分鐘再表演千里走單騎，最後妙傳迪亞高祖達射成5比0。

沙拿瘋狂刷新多項入球紀錄，今季18場聯賽已有17個入波同13次助攻(共30球)、整個2024年有29入波同23助攻(共52球)，兩項數字都係歐洲5大聯賽之冠。沙拿今季第8次單場有波入+助攻，唔夠半季已經創下英超歷史紀錄；沙拿累積82次助攻，亦超越碧咸(80次)躋身英超歷史助攻榜第10位。

利物浦領隊施洛賽後表示：「喺呢半年，我經常聽到『沙拿』同『超卓』呢兩個字擺埋一齊，佢值得擁有。沙拿已經唔會令人驚喜，因為大家都知道佢能力有幾勁，而且佢入波之外亦好努力幫助球隊。當沙拿去到危險位置，佢嘅處理係超卓，呢點冇乜懷疑。」