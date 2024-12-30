登更高舞台發光發熱　港籃奮力突破佳績

2024年轉眼間步入尾聲，香港籃壇在充滿變化的一年愈趨熱鬧，不少港將踏上國際舞台展現風采：大衞穆卡簽約NBA球隊亮相G League、香港東方出戰多個海外賽事、陳穎欣和陳欣汶分途登上WCBA及NCAA D1。此外多支球隊取得突破性佳績，香港東方在甲一封王、永倫重奪銀牌錦標、香港金牛首捧NBL獎盃，同時本地首辦3人籃球世界級賽事、啟德體育園開館等。過去一年絕對值得本地籃球迷回味。■文：李章杰、鄧文滔

永倫組「３巨頭」重奪銀牌錦標

上季在甲一收穫總季軍的永倫，今季銳意增兵，羅致南華射手余理洋，以及上季協助滿貫殺入總決賽的蓋帝斯，連同主力泰那組成火力十足的「三巨頭」，令不少球迷深感期待。

實力大增的「黃金戰士」，於本地男籃高級組銀牌賽先聲奪人，雖然曾於勝方4強，不敵有惠龍兒缺陣的滿貫，但永倫轉戰負方賽後連挫漢友、康仁福建及滿貫，成功復活晉級總決賽火併南華，泰那射入絕殺3分球反勝對手，更於終極一戰乘勝追擊，以92比75力退「紅軍」，繼2018年後，再度奪得銀牌賽冠軍。

香港首人！大衞穆卡獲NBA合約

在香港出生及長大的尼日利亞及英國混血兒大衞穆卡（David Muoka），獲NBA球隊波特蘭拓荒者垂青，簽下一份Exhibit-10合約，成為首位獲得NBA合約的香港球員，寫下本地籃壇歷史新一頁。

徐遠征追夢參與試訓

其後David被釋出並加入發展聯盟（G League）球隊風城公牛，這名24歲中鋒今季目前場均取得8.5分、5.1個籃板及1.9次封阻，加上20.6分鐘的場均上陣時間，為站穩聯賽注入強心針。至於前香港東方球員徐遠征（Oliver）亦為亮相NBA發展聯盟舞台而奮鬥，曾參與試訓。

滿貫衞冕香港三人籃球聯賽

由李琪、惠龍兒、蔡再懃（左）和鄧志恒組成的滿貫A隊，出戰2024年香港三人籃球聯賽，「綠軍」沿途過關斬將闖入決賽，與「黃金戰士」永倫B隊合演上屆冠軍戰翻版，最終滿貫技高一籌，贏21比15成功衞冕。

羅意庭接掌南華帥印

本地籃壇「後浪推前浪」，晉龍WTS時隔7年重返甲一聯賽；球員方面，加入南華近20年的明星後衞羅意庭退下火線轉換角色，從隊長身份晉升為球隊主教練，加上司徒偉傑出任助教，憑曾湛元、葉耀邦及安德拉出色表現，全力帶領「紅軍」捲土重來，並於銀牌賽奪亞，展現「紅軍」新勢力。同時球圈再有甲一「新丁」吳委峻、曾朗謙和陳卓賢相繼亮相，為聯賽注入新活力。

香港東方登甲一王座

上季本地甲一聯賽，香港東方於2月份總決賽以場數3比1擊敗滿貫，繼2018年後重奪總冠軍寶座，寫下新里程碑，加拿大籍中鋒麥洛連膺ＭＶＰ獎項，可謂雙喜臨門。

海外多條戰線有驚喜

東方其後出戰亞洲冠軍聯賽，首階段外圍賽以3戰2勝首名晉級，可惜最終以3連敗作結，無緣正賽。甲一新季開始前，「藍軍」羅致楊和及梁兆華，令球隊在常規賽高歌猛進，目前7戰全勝，全力衝擊隊史首座常規賽冠軍及聯賽二連霸。與此同時，「藍軍」參戰東亞超級聯賽（ＥＡＳＬ）和菲律賓ＰＢＡ專員盃，展開前所未有的3條戰線賽程，目前兩個聯賽戰績分別為1勝2負和6勝2負，成績有驚喜。