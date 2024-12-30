羅素被交易至籃網　湖人迎來頂級3D前鋒

NBA球隊洛杉磯湖人周一（30日）進行交易，一口氣將主力控衞迪安捷奴羅素、小將劉易斯（Maxwell Lewis）和3個次輪選秀權送到籃網，以換來全能「3D」球員芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）和得分後衞米爾頓（Shake Milton），相信可令板凳深度提升不少。

現年28歲的迪安捷奴羅素，2015年以榜眼身份被湖人選中，但僅效力兩季便被交易至籃網，之後曾短暫效力勇士、木狼。羅素之後於2023年重返「紫金軍團」，但隨着演出不穩，近期已經退居後備，他在今季場均上場26.3分鐘，僅交出12.4分、2.8籃板、4.7助攻，最終難逃第二度被湖人交易的命運。

值得一提，連同早前放走舒洛達到勇士，籃網未來7年將擁有多達31個選秀權，當中包括15個第一輪選秀權和16個第二輪選秀權。至於新加盟湖人的芬尼史密夫，屬於傳統「3D」球員，更被「紫金軍團」總經理佩林卡（Rob Pelinka），在聲明中大讚具備身體素質、韌性，以及優秀投籃能力；31歲的他今季場均可貢獻10.4分、4.6籃板，其中三分命中率達到生涯新高的43.5%。