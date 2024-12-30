洛翰楷：泰國收復失地　勇闖決賽

菲律賓於今屆東錦賽4強首回合，憑藉於補時階段取得入球，歷史性以2:1擊敗了泰國，並保持近5仗不敗戰績。

儘管菲律賓於下半場飽受壓力，但防守表現稱職，然後憑連拿利斯的入球奠勝。不過，我認為他們次回合作客冠軍球隊泰國，將會迎來今屆賽事最難應付的一場比賽。

菲律賓的踢法不會作出太大的改變，皆因球隊控球在腳的時候，球隊會表現得更好。辛祖雷耶斯及薛高拜利能夠於中場，憑精準的傳送及走位控制戰局，其中辛祖雷耶斯於首回合為球隊先開紀錄的精彩入球，也盡顯身價。

阿古拿度次回合停賽復出，將可為球隊提供領導能力及加強後防的力量，事關泰國為收復失地將會壓前。

泰國作客馬尼拉時，雖然於仿真草球場表現麻麻，但依然能夠半控部分比賽時間的戰局。我預期，他們今仗於主場的天然草球場比賽，將會表現得更加得心應手。

梅安達首回合因抽筋而被換出，但我深信他今仗勢必要證明，為何他會被睇好奪得賽事最佳球員。另外，沙拉查特亦可上陣，為球隊帶來好消息，我認為他可於次回合交出更好的表現。

前線方面，柏德列古斯達夫臣今屆賽事表現出色，一共攻入3球。他保持控球在腳的能力十分好，能夠帶領隊友組織攻勢之餘，自己亦能夠取得入球及交出助攻。

跟菲律賓一樣，泰國將希望可以取得大部分的控球時間，所以今仗將會是另一場精彩的對碰。雖然今場賽事難以預測，但我預計泰國今場次回合大戰，將可取得足夠的入球取得勝利，並成功晉級決賽。