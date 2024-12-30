祖高域批評仙拿禁藥事件：點解待遇唔同？

網球新賽季展開，擁有24個大滿貫冠軍的塞爾維亞天王祖高域，時隔16年再亮相布里斯班賽事，為澳網作準備；對於近日網壇不斷評論「世一」仙拿的禁藥事件，這位前「一哥」亦批評事件處理不妥，欠缺透明，更直言對會影響網球運動的形象。

祖高域即將出戰布里斯班網賽，除了參加單打外，也會與復出的澳洲「壞孩子」基里奧斯配搭雙打，早前基里奧斯已炮轟「仙拿禁藥事件」，而祖高域周日出席記者會時也批評事件處理有問題:「我並不是質疑仙拿是否故意食禁藥，網球是一項乾淨的運動，我不相信仙拿會故意做這樣的問題，然而，許多球員和我都感到沮喪，因為我們都被蒙在鼓里，我質疑這個系統的運作，還有為什麼某些球員，沒有獲得與其他球員相同的待遇。」

「問題是處理方式不一致，不夠透明公開，有些球員跳過禁藥測試而被停賽，有其他球員等待一年多才能解決他們的事件；這對網球運動的形象大受影響。」祖高域首度對「仙拿禁藥事件」作出批評。23歲的仙拿於2024年3月曾兩度被驗出禁藥，雖然國際網球誠信機構（ITIA）接受了仙拿所提出的「遭物理治療師污染」為由，沒有作出任何處罰，但WADA向CAS上訴，要求仙拿必須接受最多兩年的禁賽處分。

38歲的祖高域過去一季在大滿貫「食白果」，僅贏得巴黎奧運金牌，全力備戰澳網捲土重來，他直言與新教練兼好友梅萊有「新火花」：「他是我遇過最偉大的對手之一，他對我的比賽有獨特的睇法，知道我的優點及缺點，而他最近才退役，了解目前球壇最好的球員、年輕一輩的弱點及優點，他給我很多新思維，將可在球場上受益，很期待，直的很期待。」祖高域在布里斯班網賽首仗將面對世界排名73位的澳洲球手Rinky Hijikata。