跳台滑雪世界盃揭幕　奧地利男子隊包攬頭3

奧地利隊的卡夫特（左二）與赫爾（左一）及喬費尼格（右一）包攬個人項目頭3。（Getty Images）

周日（29日）跳台滑雪世界盃「四山錦標賽」首站於德國奧伯斯多夫開幕，來自奧地利的22年冬奧金牌得主卡夫特（Stefan Kraft），與奧地利隊友赫爾（Jan Hoerl）及喬費尼格（Daniel Tschofenig）分別奪得個人項目冠亞季軍，橫掃今季世界盃揭幕戰的頒獎台。

31歲的前世界冠軍卡夫特在第一輪跳出138米的成績，第二輪克服惡劣風況著陸，跳出135米5，鞏固了首輪領先優勢，最終以335.1分的總成績捧走本賽季的首個世盃冠軍，兼刷新第45場個人世界盃勝利記錄。卡夫特賽後於社交媒體發文難掩興奮之情：「完美的開端！瘋狂和開心的氣氛！感謝！」

而亞軍及季軍則分別由奧地利選手赫爾和喬費尼格，以331.6分及323.6分的總成績奪得，實現全奧地利選手登上頒獎台的壯舉。東道主德國的代表帕施克（Pius Paschke）及挪威選手福爾方（Johann Andre Forfang）則分別排名第4及第5位；上屆世界盃盟主，跳台滑雪世界紀錄保持者小林陵侑最終獲得第18名，今季未能成功衛冕。「四山錦標賽」的次輪比賽將於周三（1日）在德國南部的加爾米施帕滕基興繼續進行。