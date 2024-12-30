阿倫素細談2026年退役：玩得開心或者再多一年

F1老將阿倫素周一(30日)再談到退役計劃的考慮，對於2026年賽季結束時會否「掛轆」持開放態度，要視乎自己身體情況。

阿倫素是F1史上最成功的車手之一，贏得32場分站冠軍及兩奪車手總冠軍。今年較早前已宣布與雅士頓馬田車隊續約至2026年賽季結束，屆時他已年屆45歲；而車隊對2026年賽季亦充滿期望，他們剛與設計大師Adrian Newey簽約合作，亦與紅牛目前的引擎供應商本田建立了技術合作，以迎接新時代。

阿倫素會視2026年為退役前的最後一個賽季，好好享受。「坦白講，我的合約至2026年，還有兩年，以我的年齡，我的動力，我不知道會怎樣，如果2026年賽季進展順利，我們玩得開心，並且有可能再參加多一年，我肯定持開放態度，不會提前關門。如果這是我最後一場，我會享受每一秒。」早前，阿倫素的經理人及車隊顧問曾透露2026年是這位兩屆世界冠軍的最後告別，而阿倫素目前仍未決定2027年的去留。

阿倫素早前因為腸道感染而缺席傳媒活動，有消息體能的訓練也令他背部有疼痛：「目前我的情況好了很多，但事情就是這樣，你無法選擇什麼時候生病，希望明年我在身體上做更充份的準備。」