張德培再襲維園　帶兒子出席指導班教授小將

深受本地網球迷愛戴、法網最年輕冠軍傳奇張德培（Michael Chang）再度訪港！今日（30）現身維園指導一班香港小球手，大方為球迷簽名合影，Michael還帶同兒子出席，其子亦有落場磋切獻技，深得父親真傳。

現年52歲的張德培，曾贏得3屆香港網球公開賽冠軍，適逢中銀香港網球賽進行期間，這位近日曾到澳門打表演賽的美籍華裔名宿，聯同ATP球手一齊指導網球訓練班。穿上淺綠色球衣的Michael風采依然，還親身示範技術，與數十名小苗子分享心得，眾人共度了一個美滿的下午。Michael寄語小球手要把握與球星接觸的機會：「看他們如何練習、熱身，若未來你們去參加職業比賽，相信你們會想起在今天所得。」他又藉以往經歷鼓勵小球手：「曾經試過直落6局輸掉首盤，因已經發生的事無法改變，所以不要執著過去，著眼當下、打好每一球才是首要。」而張德培明天（31日）更會與香港傳媒再見面，暢談近況。

自退役後，張德培致力發展其基金會，活躍於青少年網球推廣活動，延續他與網球的緣份。Michael亦擔任日本球手錦織圭的教練多年。於2008年結婚後，他與太太Amber育有兩女一子，現年13歲的長女Lani亦繼承了父親衣缽，投身網球訓練，今年更到法國參賽，表現不俗潛質。

作為早期網球界的標誌性華人網球手及慈善家，張德培以17歲109日之齡奪得法國網球公開賽冠軍，至今仍為網球史上最年輕的大滿貫冠軍和唯一亞裔大滿貫男單冠軍。搭配分別於1994、1995及1997年贏得香港網球公開賽冠軍。