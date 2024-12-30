【英超】2024壓軸激鬥　曼聯追「素」大作戰

2024年英超壓軸大戰，「紅魔鬼」曼聯主場迎戰紐卡素，兩大勁旅今季表現飄忽，不過主攻踢法始終如一，而且為爭上游決心搶3分，駁火味道甚濃。兩隊近年喺奧脫福球場交鋒都係大手交易，今場必追3.5球嘅入球大。（Now 621及611周二凌晨4時直播）

曼聯自從改由魯賓艾摩廉領軍後，3後衞陣式明顯不穩，最近3連敗失咗9球，連續2場喺奧脫福出戰都各失3球，今場仲有般奴費南迪斯同曼紐爾烏加迪停賽，中場控制力再受削弱。不過曼聯入球能力確有起色，海倫、阿密特迪亞路等前鋒都有「翻生」表現，今仗藉主場之利勢必以攻代守。

紐卡素今個月火力全開，近6場比賽狂入19球，對上4場賽事坐底入3球，其中射手阿歷山大伊沙克狀態巔峰係最大原因，呢位瑞典前鋒近6場入7球，足以憑一己之力摧毀曼聯嘅疲弱防線，「喜鵲」挾4連勝強勢，作客都會照攻曼聯。

睇埋往績，曼聯同紐卡素都係主攻型球隊，每次對賽都火花四淺，兩隊近5次聯賽喺奧脫福球場對壘，有4次總入球開4球或以上，上季曼聯就喺主場3比2擊敗「喜鵲」，既然紅魔咁攻得，今場博中位數3.5球嘅大盤穩陣。

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