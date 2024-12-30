艾殊利高爾：喜鵲作客降頹魔無難度

艾迪侯域帶領的紐卡素是目前英超狀態最佳的球隊之一，今仗可謂遇着最佳的時間點作客挑戰近況差勁的曼聯。

喜鵲最近取得了4連勝的佳績，在此期間攻入14球兼僅失一球。

對於紐卡素的球迷來說，這將是一個及時的反彈，因為在這波連勝之前他們曾遭遇4場不勝的困境，而聯賽3連勝過令他們重燃爭逐聯賽前四歐聯資格的希望，目前暫時排在第5名。

阿歷山大伊薩克在這段紐卡素的關鍵時期中找到了自己的最佳狀態，在過去的4場比賽中攻入5球。他希望在對曼聯的比賽中能繼續取得入球，並打破此前6次對紅魔鬼一球不入的魔咒。

相比之下，曼聯陷入了更嚴重的困境，他們在聯賽不知不覺間已跌至第13位，距離歐聯和降班區同樣只有7分的距離，這某程度上反映了曼聯迄今為止在聯賽中展現的水平。

新任領隊艾摩廉目前已經執教了10場比賽，戰績為4勝1和5負，而5場敗仗都是在曼聯過去7場比賽中所發生的。紅魔鬼接下來的3場比賽皆是硬仗，更顯得上仗作客不敵狼隊對他們來說是如此的糟糕。

自從拉舒福特公開發表已準備尋求新挑戰的聲明後，在最近的一系列比賽中他均沒有進入比賽大名單，看來他在曼聯的生涯已進入倒數階段。儘管他今季的表現令人大失所望，與其最佳水平有明顯差距，但從數據上來看他在過去五季中，有兩季皆是紅魔鬼的頭號神射手。一旦他離隊的話，看看曼聯如何取代他的入球能力將會是相當有趣的課題。

令紅魔鬼雪上加霜的，是隊長般奴費南迪斯將於今場停賽缺陣，而艾摩廉帶領的曼聯在過去3場比賽中不但失了8球，而且當中有2場食白果。

今場將是2024年英超最後一場賽事，紐卡素近4次面對曼聯取得3勝，我認為此消彼長的狀態將令喜鵲作客成功滅魔取得3分。