香港網賽正賽開打　ATP新生代亞軍錢亮拿力戰而敗

「中銀香港網球公開賽2025」周一（30日）於維多利亞公園網球主場展開正賽首圈賽事，美國19歲新星錢亮拿亮相，惟以盤數0比2不敵經驗老到的英國名將諾利。香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）今晚亮相男雙後，明日將出戰男單，對陣中國新星商竣程，上演首圈焦點戰。

早前參戰ATP新生代年終賽奪下亞軍、世界排名第122位的美籍越南裔球手錢亮拿（Learner Tien），香港網賽首圈迎戰世界排名第49的英國好手諾利（Cameron Norrie）。首盤諾利率先入局，「連保帶破」下領先3：0，其後錢亮拿回敬破發追至3：4，惟未能乘勢反先，諾利以6：3先拔頭籌。

次盤雙方穩定保發戰成3：3，錢亮拿一口氣連贏兩局「叫胡」，惟對手力保發球局後，再於關鍵的第9、11局破發，以6：5扭轉戰局，縱使兩人互相殺出「ACE」並多次鬥至「刁時」，但仍無阻諾利以7：5再下一城，最終以直落兩盤取勝，將於元旦日出戰次圈比賽。

至於賽事6號及8號種子的美籍球手中島布蘭登（Brandon NAKASHIMA）和義大利球手Luciano Darderi，分別不敵Lorenzo Sonego和Miomir Kecmanovic意外淘汰出局。而原定今日出戰男雙的中國球手商竣程，因隊友沙普華洛夫（Denis Shapovalov）臨時退賽，無奈退出雙打賽道。