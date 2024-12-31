英超曼聯又輸1場　創下94年恥辱紀錄

周二(31日)凌晨英超，曼聯又輸1場，主場以0比2不敵紐卡素，遭受4連敗，「紅魔鬼」喺12月各項賽事僅有3勝6負，創下自從1930年9月之後，單月最多敗仗紀錄，以近百年「最黑暗時刻」告別2024年。曼聯未來2場賽事，將於聯賽及英足盃分別鬥利物浦及阿仙奴，恐怕會延續連敗走勢。

曼聯繼英聯盃不敵熱刺，以及英超輸畀般尼茅夫、狼隊夫之後，頹勢未止，今仗被對手壓住來攻，開波未夠4分鐘就失守，利維斯賀爾左路傳中，阿歷山大伊沙克近門頂入，為紐卡素打開紀錄。

「喜鵲」得勢不饒人，攻勢一浪接一浪，包括祖連頓禁區內勁射高出，阿歷山大伊沙克半單刀起腳，被門將奧拿拿接住。踢到19分鐘，安東尼哥頓左路傳中，祖連頓頂入成2比0。

曼聯主帥魯賓艾摩廉都知唔對路，33分鐘就作出換人，由明奈入替約舒亞舒克斯，但球隊表現一樣冇起色，上半場只有3次喺對手禁區內觸球，屬於近7年最差紀錄。換邊之後，曼聯都係谷唔起，淨吞2蛋，聯賽3連敗兼冇波入。紐卡素近57次聯賽作客曼聯，只係第3次贏波而回，另外2次係1971/72年及2013/14年球季。

賽後魯賓艾摩廉表示，曼聯處於史上最艱難時期：「形勢非常嚴峻，的確係球隊史上最艱難時期之一，但我哋必須全力以赴，坦誠面對一切。」呢位39歲葡萄牙少帥仲話會堅持自己嘅戰術理念，直至離隊，可見佢已有被炒嘅心理準備。