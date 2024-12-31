國家隊、教練、球員攞獎攞到手軟2024狂牛起飛

2024年國際球壇可以話係「狂牛之年」，無論國際大賽、球會戰線，以至個人榮譽層面，西班牙人都以橫掃姿態稱王稱霸，成為大贏家。同時，歐聯改制造就異軍突起，但亦有豪門衰落，著名將帥走下神壇，取而代之係少帥崛起。今年結束之前，埋單計數，評點各項成敗得失。

西班牙捧盃榮升歐洲之王

夏天舉行嘅歐國盃，西班牙以狂風掃落葉姿態橫掃列強，喺決賽2比1技術性擊倒英格蘭捧盃，繼1964年、2008年及2012年後，紀錄性第4次喺歐國盃封王，超越德國（3次）成為史上奪冠次數最多球隊。

耶馬打破比利紀錄

西班牙陣容鼎盛，但捧盃主角就由「神童」拉明耶馬擔綱，呢位翼鋒喺決賽周展開嗰陣仲係16歲，決賽前1日先至17歲生日，今屆佢就以1入波同3助攻成績率領西班牙封王，打破巴西球王比利喺1958年世盃，以17歲之齡奪冠嘅紀錄，以17歲零1日年紀成為足球史上最年輕國際大賽冠軍。

成王敗寇，連續2屆歐國盃決賽飲恨嘅英格蘭，就要進入改朝換代嘅重建期，修夫基結束8年英格蘭領隊生涯，「三獅兵團」喺本土教練人才凋零下，亦罕有向外物色專才，請到死敵德國嘅名帥杜曹接手。

雙雄爭霸洛迪奪金球獎

自美斯同C朗退出歐洲球壇，金球獎選舉出現百家爭鳴局面，今年10月舉行嘅頒獎典禮就出現鬧劇！事前各界都認定，金球獎會係皇家馬德里前鋒雲尼斯奧斯祖利亞、以及曼城中場洛迪卡斯簡迪雙雄爭霸。

小雲杯葛頒獎禮勁小家

「小雲」雲尼斯奧斯有歐聯冠軍同西甲冠軍「加持」，洛迪亦有歐國盃冠軍同英超冠軍做後盾，不過唔知雲尼斯奧斯哪來的信心，竟然覺得自己「贏硬」，並提早Book定會場搞慶功宴，點知頒獎禮前突然收到風，金球獎最終落喺洛迪手上，皇馬就決定全體代表杯葛頒獎禮，以示對雲尼斯奧斯失落獎項嘅不滿，被球迷及球評家狠狠批評「小家」。

洛迪以防守中場身份獲得金球獎，係對佢實力一大肯定，亦係64年來首個西班牙球員贏得呢項最高殊榮。至於雲尼斯奧斯喺年底亦爭番啖氣，獲國際足協選為「世界足球先生」，同洛迪一人一個獎，皆大歡喜！

沙比率利華稱王德甲

2024年歐洲5大聯賽，3支冠軍由西班牙主帥執教，英超曼城領隊哥迪奧拿、法甲巴黎聖日耳門教練安歷基大熱捧盃屬意料之中，沙比阿朗素率領利華古遜，打破拜仁慕尼黑壟斷11季聯賽冠軍局面，協助球隊史上首次成為德甲盟主，最令人驚喜。

卡尼成仁四大皆空

年僅43歲嘅沙比2年前先至開始執教一隊，臨危受命接掌利華古遜，成功改造球隊由護級邊緣大翻身，上季進身爭標行列，令德甲變天，兼贏埋德國盃，並打入歐霸盃決賽，但不敵阿特蘭大。利華古遜多次比賽末段入波絕殺對手，盡顯沙比超卓臨場應變能力，成為各大豪門爭奪目標，被睇好會成為下一任皇馬教練。

相對之下，哈利卡尼慘成輸家，佢加盟拜仁慕尼黑以為可首嘗冠軍滋味，卻淪為「黑腳」，拜仁四大皆空，即使自己奪得德甲及歐洲金靴獎都無濟於事。

沙比率利華稱王德甲 超越費Sir

西班牙籍主帥哥迪奧拿上年率領曼城歷史性成為「三冠王」，今年退步僅保得住英超錦標，但仍然刷新一項紀錄，超越費格遜執教嘅曼聯，協助「藍月亮」成為英超史上首支4連冠球隊。哥帥11月同意續約至2027年6月，粉碎明夏離隊傳聞，希望延續「藍月王朝」。

續約後曼城斷崖式跌Watt

不過，哥迪奧拿留隊，卻陷入教波生涯最大低潮，曼城年尾成績出現斷崖式下滑，一度遭遇各項賽事5連敗，歐聯更瀕臨出局，甚至被利物浦球迷嘲諷即將被炒。哥帥罕有情緒失控，舉起6隻手指代表捧過6次英超冠軍回應，被指「摩連奴上身」只能靠食老本炫耀過去成就。2024年會唔會成為曼城及哥迪奧拿盛極而退嘅轉捩點，大家拭目以待。

歐戰改制 造就異軍突起

2024-25年度歐洲3大盃（歐聯、歐霸及歐協聯）採用全新賽制，16強淘汰賽前，改用「瑞士制聯賽」模式，取代以往嘅分組賽。其中歐聯每隊進行8場賽事，主客各4場兼面對4個檔次嘅唔同對手，令呢個階段上演多場重量級對碰，例如皇馬對利物浦、巴塞對拜仁等，由於第1至8名先直接晉級，而第9至24名只係進身16強附加賽，8支勝方進身16強。

新賽制下強如皇馬、曼城等昔日盟主，依家竟然跌出20名之外，相反造就阿士東維拉、比斯特等新兵一鳴驚人，位居前列，但要留意，彼此積分差距唔算大，未至最後都唔知邊隊出線，競爭超激烈。

與C朗隔空比併美斯又贏

美斯同C朗嘅「球王爭霸」時代早已結束，不過兩位老球王在2024年仍然活躍，離開歐洲主流聯賽之後繼續隔空交鋒，單計成績，美斯又勝一仗。

美斯同C朗今夏各自代表國家隊出戰美洲盃及歐國盃，結果美斯帶領阿根廷奪冠而回，成功衞冕，至於C朗領軍嘅葡萄牙，在8強互射12碼不敵法國黯然出局。

兩大球王同盼出戰2026世盃

在球會層面，國際邁亞密簽入美斯及其前巴塞隊友後，由原本包尾變成爭標分子，歷史性奪得美職常規賽冠軍，至於C朗效力嘅沙特豪門艾納斯，今季再度與獎盃無緣，連續兩年4大皆空。

不過兩位老球王同樣有意進軍2026年世界盃，亦即表示佢兩個至少仲會踢多兩年，嚟緊2025年又可以繼續睇佢哋隔空交手。

麥巴比登艦變三輸

基利安麥巴比持續兩年嘅轉會鬧劇，終在今夏落幕，麥巴比如願自由身轉投皇家馬德里，實現「兒皇夢」，不過現實殘酷，今次轉會竟然係一個冇贏家嘅三輸局面。

皇馬以昔日C朗規格嚟歡迎「麥總」，結果卻係主帥安察洛堤經營多年嘅陣容平衡被打破，變成頭重尾輕，更出現麥巴比與翼鋒雲尼斯奧斯位置重疊情況，皇馬成績不升反降。

與PSG對簿公堂

巴黎聖日耳門失去麥巴比後，今季歐聯成績大倒退，瀕臨出局，更因為欠薪問題同麥巴比對簿公堂，同母會反目。至於麥巴比本人，因為壓力太大，據說處於抑鬱狀態，需要接受專家治療，捱唔捱得過呢關，就要睇佢造化。

英超光頭熱潮施洛最出位

十個光頭九個富，今季英超掀起「光頭領隊」熱潮，兩大豪門利物浦同車路士今夏齊齊換帥，雖然大家都係冇頭髮，但紅軍喺施洛上任後順風順水，無論喺聯賽定歐聯都高踞榜首，而且打法上注重控制比賽節奏，更有利保住勝局，之前對佢未夠班接高普棒嘅質疑一掃而空，而車仔喺馬利斯卡帶領下，愈戰愈勇重返爭標行列，加上板櫈深度充足，隨時成為紅軍爭冠最大勁敵。

坦哈格食無情雞

不過同人唔同命，另一光頭主帥坦哈格，上季藉住捧英足盃而僥倖獲留任，可惜過到初一過唔到十五，由於紅魔開咧後戰績差勁，頭9輪英超贏得3場，終於喺10月尾慘食無情雞。

多位球壇傳奇離世

2024年多位足球傳奇離世，德國「凱撒大帝」碧根鮑華於1月睡夢中安詳離世，家人陪伴在側，終年78歲。碧根鮑華1974年協助西德奪得世界盃，並於1990年以主帥身份領軍封王，他於2019年接受了3次心臟手術，右眼亦出現梗塞，記憶力亦受損，前年卡塔爾世盃亦無法出席。

艾歷臣圓夢教紅軍

碧根鮑華離開無耐，就到德國後衞布林美，1990年就係佢喺決賽射入全場唯一入球，助「日耳曼軍團」奪冠，報道指，前教練兼人生導師碧根鮑華去世，令布林美大受打擊，2月喺德國慕尼黑家中，心臟驟停去世，終年63歲。至於1990年世界盃奪得神射手嘅意大利射手史基拉斯，今年9月突然離世，終年59歲。消息指，史基拉斯因心房顫動及心律不正送院，搶救數日後離世，史基拉斯生前一直受結腸癌困擾。

同樣不敵癌魔嘅仲有前英格蘭主帥艾歷臣，艾歷臣今年初宣布患末期胰臟癌，生命僅餘一年，或少於一年，今年3月獲利物浦邀請執教利物浦傳奇對阿積士傳奇表演賽，圓佢想執教愛隊嘅美夢，呢場亦係佢執教生涯最後一場賽事，佢喺8月逝世，享年76歲。巴西傳奇薩加奴同荷蘭名宿尼斯堅斯，均於今年離開球迷。

問題球證古特終被炒

喺英超執法6年嘅著名球證大衞古特，11月網上流出2段影片，一段係佢喺4年前私下侮辱當時利物浦領隊係「德國X佬」、「利物浦係狗屎」，另一段就見到佢今夏歐國盃執法期間，喺酒店內吸服疑似係毒品嘅白色粉末。

VAR增加透明度

英國職業裁判員公司（PGMOL）即時將佢停職，停職期間，再傳出佢5年前曾喺英超賽前「預告」畀黃牌列斯聯球員，惹嚟造波疑雲。最終PGMOL喺12月頭正式宣布，大衞古特因嚴重違反紀律，已經被解僱，呢位42歲球證有權提出上訴。

至於VAR亦喺英超搞到滿城風波，多次誤判後，狼隊於5月動議廢除，不過20支球隊代表6月投票，最終以19票反對、1票贊成，最終聯賽繼續使用VAR。英超聯賽會其後於8月，宣布推出破格措施，成立社交平台X官方新帳號，以「接近即時」嘅方式解釋球證場上判決，包括球證同VAR做出決定嘅過程，增加透明度。

沙特落實主辦2034世盃

國際足協於今年底公布，沙特阿拉伯喺冇任何競爭對手下，自動成為2034年世盃主辦國。至於2030年世盃就落實由葡萄牙、摩洛哥、西班牙主辦，烏拉圭、阿根廷同巴拉圭協辦，同樣係破天荒嘅安排。

由於未有其他國家競爭，近年投入大量金錢發展足球嘅沙特，順利成為2034年世盃主辦國，亦係繼卡塔爾舉辦2022世盃後，決賽周再一次喺亞洲上演。同卡塔爾一樣，由於沙特喺夏天氣溫超過40度，所以決賽周舉行時間幾乎肯定會更改，傳聞好大機會安排1月份舉行。