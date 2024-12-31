網壇傳奇張德培訪港　喜見ATP重返香港

網球傳奇、史上最年輕男單大滿貫得主張德培周二（31日）假維多利亞公園出席記者會，他談到在香港贏過冠軍、拍過廣告，留下不少有趣回憶。張德培亦談到對香港球手黃澤林的印象，又大讚香港網球水平提升不少：「我見到Coleman好期待參加香港網球公開賽，他興奮得有如孩子來到糖果店一樣，好開心見到他這份熱情。」

美籍華裔前球手張德培（Michael）1989年以17歲109日之齡勇奪法國網球公開賽冠軍，至今仍是史上最年輕的大滿貫得主，以及唯一亞裔大滿貫男單冠軍，世界排名最高達到第2位。張德培亦曾分別於1994、1995及1997年贏得香港網球公開賽冠軍，他喜見ATP賽重返香港：「我在這裡有很多有趣的回憶，不僅打球、香港公開賽，還參與演講活動、拍洗頭水廣告等。好開心他們將網球（ATP賽）帶回香港，相隔太多年了。」

張德培表示期待看香港球手黃澤林對中國新星商竣程的比賽，一睹新一代亞洲球手的實力，昨日出席活動、負責指導一班本地小球手的他亦大讚：「香港青年網球水平提升很多，年輕球員都打得很不錯。」說到香港維園未來能否舉辦500分級別賽，他坦承設施現階段或未能支持更大規模的比賽，但這個球場還是有很多可能性：「例如可以用作球手的訓練基地。」

日本球手錦織圭近年飽受傷患困擾，復出一季後現居世界第106位，身為前教練的張德培期待愛徒會強勢回歸：「他以前都試過大傷之後重返世界第4，只能說健康的錦織圭是非常危險的。我看了他在澳門賽的表現，他的狀態很好，跑動十分順暢，打了一些很棒的網球。所以你問他今季能否衝上前50？對他來說太容易了，如果他能保持狀態，肯定要向更高處望。」

美國已有21年未有人稱霸男單大滿貫，張德培精警地得出4大「原因」：「第一是費達拿，第二是祖高域、第三是拿度、第四是梅萊。他們的成就真的很難追得上，不過近年美國擁有愈來愈多前100的球手，球手如富斯等亦在今年美網打入決賽，這些都注入了強心針。」