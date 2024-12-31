難再長期養傷　大谷翔平：明年或成「二刀流」最後一擊

現正效力美國職棒大聯盟（MLB）球隊洛杉磯道奇的大谷翔平日前表示，考慮到年紀漸長，難以再承受長時間養傷，認為2025年將是其職業生涯，最後1次嘗試「二刀流」，兼顧投球和打擊。

大谷翔平於2024年球季大豐收，成為MLB史上第1位，單季至少累積50次全壘打和盜壘的選手，又當選「最有價值球員」兼首奪世界大賽冠軍，但由於這位日本名將於2023年9月，接受第2次右手肘韌帶置換手術，需要養傷，因此今年未有擔任投手，僅成為球隊打擊，引起外界關注大谷翔平，會否在新一季再度挑戰示，考慮到年紀漸長，難以再承受長時間養傷，認為2025年將是其職業生涯，最後1次嘗試「二刀流」。

直到日前，大谷翔平坦言，2025年可能是他最後1次嘗試「二刀流」：「始終我並不年輕，如果再接受手術兼養傷1年半，對我而言並不現實，所以我覺得明年（2025年）可能是最後1次嘗試『二刀流』的機會。」展望來季，雖然大谷翔平今年表現出眾，但他仍未自滿，繼續交出應有發揮：「我只想變得更好，打出令自己滿意的表現。」