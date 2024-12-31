港超聯　艾華頓當選11月最佳球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2024／25球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經過專業評審團遴選後，「11月最佳球員」由效力理文的艾華頓當選，也是這位港隊代表繼去年8月之後，再次贏得「每月最佳球員」獎。

現年33歲的艾華頓，在11月上陣了2場聯賽、1場高級組銀牌及2場「亞冠盃2」分組賽，他在這5仗為理文攻入了3個入球。連同整個12月，艾華頓本季在球會級賽事累積入球已增加至8球，並以接近43%得票率，大幅拋離並列次席的盧卡斯、陳肇鈞、巴科爾及馬高斯，當選「11月最佳球員」。此外，艾華頓在代表隊比賽也屢有斬獲，連同10月份友賽柬埔寨的入球，他11月披上港隊戰衣對戰菲律賓及毛里求斯，以及12月初東亞錦標賽外圍賽對蒙古，更寫下了連續4場國際賽建功的紀錄。

由於12月大部分時間為港隊出戰，艾華頓等到月底才從理文主教練賀蘭特手上接過獎座，他表示：「非常高興能獲選為每月最佳球員，我想多謝隊友，如果沒有大家的配合，我今次也不會獲獎。」對於11月無論在理文或港隊頻頻有波入，他認為銀牌準決賽對傑志的入球最具份量：「因為我們就是憑這個罰球建功，淘汰傑志殺入決賽！」他又認為，下半季的最大目標就是要蟬聯港超聯賽冠軍。