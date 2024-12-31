香港網賽　黃澤林轟17球Ace　首圈僅負商竣程

香港網球一哥黃澤林除夕夜以外卡身份出戰香港網球公開賽正賽，首圈與中國19歲新星、世界排名第50位的商竣程合演精彩對決，最終黃澤林狂轟17記「Ace Ball」下以6：7（3：7）、4：6不敵對手，提早畢業。

去年世界排名逾200的黃澤林在香港公開賽首圈以4：6、5：7僅負6號種子、當時世界排名27位的姆錫迪。踏入第二季職業生涯、20歲的Coleman現時世界排名為第170位，香港賽首圈迎來年僅19歲、排名第50位的中國新星商竣程。兩人今年曾於上海大師賽碰頭，最終港將以直落兩盤4：6、4：6告負，首圈止步。

首盤初段，黃澤林和商竣程互保發球局，戰至第6局Coleman受到考驗，落後0:40下扳平，多次刁時下反勝成局數3：3。Coleman信心大增愈戰愈勇，繼續把握發球優勢力拚至搶7戰，可惜錯失2:1領先機會，以局數6:7 （3:7） 告負。首盤歷時54分鐘，香港一哥轟出11記Ace波，贏得不少掌聲。

第2盤黃澤林在第3局遭「破發」，其後他雖在第7局連續兩次發球直接得分送出「Love Game」，但始終未能找到擊破對手發球局的方法，最終Coleman再以局數4：6失望而回。賽後他表現失望，但他仍保持正面：「相比上一次對他，我們兩個都進步不少，今場我們發球都表現很好，打了一場好波。當然我好想贏，但已經盡力了，而且我也打得不錯。成為職業球手，面對像姆錫迪、商竣程這樣的高水平選手，一直是我的夢想，我希望繼續進步。」

全場轟出17記「Ace ball」的Coleman直言自己在各方面都有提升，打法更加全能，期待新賽季有突破：「今日證明我有能力與世界排名前50球手競爭，上季自己排名創新高128，2025年我會爭取參加更多ATP 巡迴賽，希望可以打入前100。」

同日焦點，日本球星錦織圭面對世界排名高50位的加拿大球手沙普華洛夫表現神勇，以直落兩盤6:2、6:3擊退對手，次圈將迎來賽事3號種子、俄羅斯的卡查諾夫。賽後他表示，「第一次參加香港公開賽，今場自己狀態不算太好，但都好開心可以贏下比賽。今年自己身體終於好一點，感恩可以用ATP挑戰賽冠軍來結束賽季，希望可以打好香港賽迎接新賽季。」