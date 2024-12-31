粵港盃　港隊次回合小勝　總比數憾負廣東

第七屆粵港盃男子籃球賽次回合周二（31日）除夕夜於修頓場館上演，最終港隊力戰下以83：76勝出，但由於港隊首回合以12分之差落敗，因此總比數仍不敵廣東，無緣捧盃。

首回合以12分之差落敗的港隊，要贏多於12分才能捧盃。陣容方面，與上場相比，有惠龍兒、李琪及張彬賢入選次回合陣容，但卜聿揚據稱發燒未能候命。廣東隊的張智淵入局較快，第1節連取9分，但港隊有惠龍兒雙手入樽後，再屢屢於籃底建功，單節轟入9分，加上多次剷入籃底的曾湛元有7分進帳，可惜港隊仍以20：24落後。

港隊第2節嘗試加快節奏，李琪射入3分球，曾湛元3罰全中，許烜行於3分線外建功，惠龍兒更成功博得「And 1」，助港隊追至僅以42：43落後完頭兩節。

主隊第3節延續氣勢，一度反超48：43，可惜黃文威射入3分球後，再補籃得手，傅浩明和謝威先後博得「2+1」，打出1段11：2的攻勢反超，幸好曾湛元及時回敬1次「And 1」，連同李琪於外線發炮，港隊領先6分，逼使廣東叫出暫停，但港隊其後勢不可擋，曾湛元射入3分球後，一度令港隊領先至67：58，惟廣東之後力追，謝威兩罰全中後，令客隊追至65：67完第3節。

港隊第4節未放棄，曾湛元、陳曉峰及惠龍兒先後得分，在第4節尚餘4分鐘下，領先4分，其後楊瑞鴻兩罰全中，港隊領先至83：75，掀起全場高潮，最終港隊贏83：76，無法彌補首回合的差距憾負，失落今屆粵港盃。數據方面，曾湛元和惠龍兒各得22分，為全場最高；至於廣東，就以攻入15分的張智淵為全隊最高。

效力南華的24歲控衛曾湛元（元仔）首度代表港籃出戰粵港盃，作為全場得分最高球員之一（22分）的他直認賽前相當緊張，又形容與甲一相比，賽前部署更為困難，自己臨場發揮尚算合格：「今年粵港盃是我首次作為香港成年代表隊的賽事，開頭心情難免緊張，而且比起甲一的隊伍，我們不太熟悉對手廣東隊的打法，所以無法如往常一樣部署戰術，變相臨場發揮及隊友之間的默契配合就更為重要。我今場也嘗試調整心理，利用自己的強項，控球突破分波，協助球隊找空位，我覺得自己表現都算合格。」

2024年以港隊主場賽事作結的「元仔」，對於與舊隊友同場合作感到意義非凡，又為自己訂下新一年目標：「老大哥Duncan（惠龍兒）是我的南華前隊友，李琪是我中學時期的教練，能夥拍他們我感到很神奇，亦要多謝隊友的幫助及支持。除了代表南華球員的身份之外，一直其實都渴望代表香港上陣，所以未來都會參與多些香港隊的練習，希望可以於亞洲盃取得更多好成績。」