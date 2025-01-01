冬季轉會市場展開　英超82球星可自由簽約

2025年到臨，為期1個月嘅冬季轉會市場亦隨即開啟，英超球星動向將會成為焦點所在，當中有82名頂級球星1月1日起可以自由簽約，名單不乏穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克、奇雲迪布尼、哈利馬古尼同孫興民等巨星。據報皇家馬德里更率先出手，正式求購利物浦主將阿歷山大阿諾特。

喺波士文條例之下，任何球員喺合約最後半年時間，可以自由同所屬聯賽以外球會簽署轉會事前合約，而英超就有82名球員合約喺季尾到期，符合「自由簽約」資格，最受關注當然係聯賽「1哥」利物浦，3大主力穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克同阿歷山大阿諾特都冇續約聲氣，周三(1日)開始隨時可以同海外球會簽約。

除利物浦之外，唔少球星都處於自由轉會邊緣(見表)，曼城有奇雲迪布尼同根度簡、阿仙奴有湯馬士柏迪同佐真奴費路、熱刺有孫興民、曼聯就有阿密特迪亞路、哈利馬古尼、基斯甸艾歷臣、域陀連迪路夫等多名國腳，而愛華頓更有卡維特利雲等8名主力季尾約滿，1月轉會窗隨時被「拆骨」。

轉會窗啱啱展開即有重磅消息，《The Athletic》等權威媒體報道，皇家馬德里正式向利物浦提出今個月收購阿歷山大阿諾特，不過利物浦已表明唔想放人。消息指阿諾特同皇馬已傾掂夏天自由轉會，不過皇馬希望今個月提出要人，但利物浦唔希望喺形勢大好嘅爭標衝刺階段失去主力，甘冒阿諾特免費離隊嘅風險留人。

英超1月份「自由簽約」焦點球員名單

●愛華頓：卡維特利雲、米克堅尼、杜哥利、艾舒利楊格、伊祖沙古爾、史密斯高文

●曼聯：阿密特迪亞路、哈利馬古尼、基斯甸艾歷臣、域陀連迪路夫、莊尼伊雲斯

●紐卡素：哥林威爾遜、杜巴夫卡、法比安舒哈、桑恩朗達夫

●阿仙奴：湯馬士柏迪、佐真奴費路、基蘭泰亞尼

●利物浦：穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克、阿歷山大阿諾特

●曼城：奇雲迪布尼、根度簡、卡臣

●熱刺：孫興民、賓戴維斯、利古朗

●狼隊：尼爾遜施美度、勒美拿、沙拉比亞

●白禮頓：占士米拿、蘭普堤、祖爾韋特文

●韋斯咸：丹尼艾格斯、華迪美高法爾

●李斯特城：占美華迪

●富咸：魯爾占美尼斯

●諾定咸森林：基斯活特