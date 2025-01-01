勒邦占士40歲首戰入23分　湖人仍負騎士

勒邦占士周三（1日）出戰踏入40歲後首場賽事，個人雖攻下23分，但湖人最終仍以110：122不敵聯盟戰績最佳的騎士。值得一提，比賽還未結束時，「大帝」直接頭也不回返入更衣室，顯然對敗予舊東家相當失望。

湖人兩位新兵芬尼史密夫、米爾頓今場先列後備，但初段已遭對手打出一波29比15攻勢，幸好之後里夫斯連取9分，首節縮窄差距至30：34。第二節湖人憑勒邦占士飛身入樽，一度反超前41：39，但傑洛米（Ty Jerome）、米切爾外線頻頻得手，湖人半場仍落後5分。

第3節湖人有安東尼戴維斯發威，但騎士靠外圍穩定輸出穩住局勢，三節打完領先優勢擴大至9分。最後一節，湖人靠里夫斯獨得17分，加上勒邦占士射入3分球，一度追到落後5分；不過「紫金軍團」之後卻無以為繼，最終以110：122不敵騎士，後者則錄得8連勝。

值得一提，踏入40歲首擊落敗後，「大帝」在比賽時間未結束，已經直接返入更衣室，他今場上陣34分鐘貢獻23分，其隊友里夫斯則轟下全場最高35分，外加10助攻、9籃板。至於騎士方面，頭號球星米切爾與中鋒艾倫，合共取得53分。