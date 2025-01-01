安洗瑩成功爭取！南韓羽協解除球手參賽及贊助限制

南韓羽毛球女單「一姐」安洗瑩自去年8月奪得巴黎奧運女單金牌後，炮轟南韓羽協的內部問題，南韓文化體育觀光部日前表示，南韓羽協將非國家隊成員參加國際賽，並取消國家隊成員需自費，出戰海外聯賽和海外邀請賽的限制，令球手可自由選擇贊助商，獲得合適的比賽裝備。

安洗瑩去年在巴黎奧運成為28年來，首位在奧運封后的南韓女單球手後，直斥南韓羽毛球協會指定贊助商的產品品質不良，要求放寬約束，南韓國會介入調查更揭發，安洗瑩過去7年受隊內欺凌，需為前輩清洗衣物包括男性底褲，種種歪風令安洗瑩希望改以個人名義參加國際比賽。

其後南韓文化體育觀光部對羽協完成調查後，向羽協提出25項改善建議，直至日前，文化體育觀光部按示羽協已落成其中16項措施，包括取消必須完成5年國家隊比賽，並達至一定年紀（男子28歲、女子27歲）的非國家隊球員，才能出戰世界羽聯（BWF）賽事的規定，並取消國家隊成員需自費，出戰海外聯賽和海外邀請賽的限制，包括球手可根據自己的需要，選擇贊助商，獲得比賽裝備。值得一提，文化體育觀光部補充道，雖然羽協已作出改善，但仍要求當局把會長金澤圭免職。