2025搶閘客戰賓福特　阿仙奴半Ｗ響頭炮

英超「聖誕新年快車」，賓福特主場迎戰阿仙奴，雙方經過頻密賽程後，原本已傷兵滿營嘅賓福特雪上加霜，球員體力比較輸蝕。反觀阿仙奴愈戰愈勇，各項賽事3連勝，加上要搶分追趕榜首利物浦，戰意肯定旺盛。翻查兩隊近6次對賽，阿仙奴獲得5勝1和，加上近4場作客有3次上半場領先，如嫌客勝太熱冇肉食，可直取半場客勝。（Now 621及611周四凌晨1時30分直播）

賓福特屬於中小型班，後備人腳質素有限，領隊法蘭克難以輪換陣容，遇上緊密賽程就出事，近4場比賽錄得1和3負差劣成績，上場對白禮頓，大部分時間處於捱打，如非對手多次浪費入波機會，恐怕守唔住0比0。屋漏偏逢連夜雨，賓福特門將菲利根上仗受傷，令傷兵增加至9人，進一步影響主帥法蘭克戰術部署，預料今仗只能靠「泊大巴」防守同「兵工廠」抗衡。不過，球場上往往出現久守必失，加上今仗由副選門將華迪馬臣把關，恐怕捱唔完上半場已經失守。

至於阿仙奴雖然亦有進攻主將布卡約沙卡受傷缺陣，但勝在其他鋒線球員狀態出色，特別係加比爾捷西斯重拾射門鞋，「耶穌仔」近3次上陣有5球進帳，信心返晒嚟。隊友夏維斯近4次披甲亦入3球，呢位德國國腳近2次對賓福特，都射入致勝1球，成為「蜜蜂仔」剋星。加上加比爾馬天尼利、李安度杜沙特踢法充滿侵略性，「兵工廠」攻力絕對有保證。

睇番阿仙奴各項賽事，近4場作客合共轟入16球，火力非常強勁，而且佢哋嘅「死球戰術」非常煞食，兩位中堅加比爾馬加希斯、威廉沙列巴經常頂入角球，令對手防不勝防，相信上半場可以迅速入波領先，半場客勝咪錯過。

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