交易之王！阿特蘭大10年狂賺19億

阿特蘭大球場內外大成功，唔只排意甲榜首，更加成為「交易之王」，根據權威足球統計機構《CIES Football Observatory》計算，呢支「神奇球隊」近10年透過轉會市場低買高賣，狂賺2.36億歐元(約19億港元)，令球會有雄厚資金發展，成績自然蒸蒸日上，做到名利雙收。

阿特蘭大傳統上以優秀青訓聞名，培養出唔少新星，然後高價出售畀大球會，近年代表作一定係將青訓產品阿密特迪亞路，以4,000萬歐元出售畀曼聯。此外，阿特蘭大球探團隊眼光獨到，經常喺其他聯賽搵到「潛力股」，包括2022年夏天用1,700萬歐元向格拉茨收購前鋒海倫，僅過1年就以7,200萬歐元將呢位丹麥國腳出售畀曼聯，成為球會史上最成功交易。

阿特蘭大今季將中場古普美拿斯賣畀祖雲達斯，獲得5,470萬歐元收入，比3年前買入價高4倍。現時隊內亦有唔少主力獲得大球會垂青，當中以中場艾達臣荷西最搶手，盛傳曼聯、阿仙奴、車路士等豪門都睇中呢位25歲巴西國腳。阿特蘭大2年半前用1,300萬歐元買入艾達臣荷西，估計佢現時身價已升至5,000萬歐元，阿特蘭大管理層多年來經營有道，獲得目前佳績絕非偶然。