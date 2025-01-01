元旦盃男甲決賽激鬥至加時　晉龍WTS贏建龍飛馬奪冠

「元旦盃2025」周三（1日）於元朗鳳琴街體育館舉行，晉龍WTS於男子甲組決賽憑安家仲、羅卓熙和區浩軒出色表現，終場以93：89險勝建龍飛馬捧盃，贏得新年「開門紅」。

今季升班甲一的晉龍WTS，陣容有不少變動，除4名主將外，其餘皆為新加盟成員。晉龍是日在外援湯馬士未有落場下，首圈以72：65擊敗晉裕晉級決賽，迎來險勝漢友的建龍飛馬。

兩軍首節上演拉鋸戰，其中晉龍射手安家仲火力全開，單節轟10分，建龍飛馬則由外援侯斯頓則連袋7分，馮嘉豪偷波外圍拋投命中壓哨三分，首節完反先20：19。次節侯斯頓演雙手入樽騷，不過晉龍眾將外圍連環發炮，再有區浩軒單節飆10分，上半場領先42：34。

建龍飛馬第3節積極反撲，一度將分差縮窄至3分，惟晉龍WTS多次偷波反擊快攻得手，再度拉開差距，並續以63：55領先進入最後一節。

決勝節建龍飛馬未有鬆懈，奮力追至72：73。期間劉嘉榮與侯斯頓爆發衝突，互相推撞火藥味濃，前者錄得「U foul」，侯斯頓則被判離場。其後馮嘉豪三分手起刀落，雙方戰成75平手。餘下最後10秒安家仲2罰1中，建龍飛馬在落後78：81的情況下，憑小將畢鈞浩命中弧頂三分，將比賽拖入加時戰。隨後劉嘉榮籃底打入「And 1」，羅卓熙內外開弓連袋5分，最終晉龍以93：89勇挫對手，捧走冠軍。另邊廂，晉裕擊敗漢友奪得季軍。

女子甲組方面，偉邦以40：38險勝均安封后，安青以50：23大勝荃灣奪季。至於學界精英組則由北角協同中學捧盃，亞、季軍分別為裘錦秋中學（葵涌）和英華書院。

安家仲今場外圍手感火燙，可謂晉龍WTS的贏波功臣之一，賽後受訪時表示：「雖然（元旦盃）對手不多，但新一年贏得比賽，對球隊而言是好的開始。」昨日「安仔」為港隊披甲出戰粵港盃，惟僅上陣不到1分鐘，不過他就未太在意，相反令他在今場比賽更加集中：「我第一年入港隊，而且陣中有很多經驗豐富的球員，自己出場時間少是正常。」

甲一常規賽將近尾聲，晉龍WTS下仗將對聯賽「big 4」球隊之一的南華，安家仲直言：「目標是要挑戰他們，而不是『輸少當贏』，如果之後能贏南華和福建，排名就有機會上到第7，去到季後賽就相對不會有太大壓力。」他又補充道：「球隊默契愈來愈好，由季初到現在轉變很大，所有球員的進步有目共睹，而且今場湯馬士不在場的情況下，本地球員都會放膽進攻，不同以往以往進攻點會集中於外援身上，這也是不錯的進步。」