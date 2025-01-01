香港網賽　法國新貴閃耀全場　費斯晉級半準決賽

香港網球公開賽周三（1日）元旦日繼續於維多利亞公園網球主場舉行，其中賽事4號種子，年僅20歲的法國新貴費爾斯（Arthur Fils）直落兩盤7比6及6比4，擊敗比利時球手貝斯（Zizou Bergs），殺入8強。

費爾斯目前世界排名已經升至生涯最高的20位，2023年更以18歲之齡，奪得里昂網賽冠軍，成為自2005年的蒙菲斯後，最年輕奪得ATP巡迴賽錦標的法國球手。這位直入次圈的法國小將，今仗與貝斯鬥得激烈，首盤已戰至「搶七」，費斯一度領先細分6比3，看似大局已定之際，貝斯在絕境中大爆發，成功挽救3個「Set Point」，但費爾斯關鍵時刻成功穩住心態，贏細分9比7先下一城。

兩人到第2盤激戰依舊，中段一度互破發球局，直至第9局，費爾斯再度破發，領先局數5比4「叫胡」，他於緊接的發球局成功保發後，贏多盤6比4晉級8強，將會面對另一法國球手梅拿（Alexandre Muller），爭入4強。

費爾斯賽後受訪時表示，雖然周二（12月31日）晚上為除夕倒數，但他笑道自己未有任何慶祝：「為了準備比賽，昨夜不能盡情慶祝，但我聽到煙花聲，得知街上非常熱鬧，只是作為網球員，難免要犧牲玩樂時間，希望將來可以挑戰世界頭十。」對於半準決賽將面對同胞梅拿正面交鋒，費爾斯感到十分期待：「我們相識已久，對彼此非常熟悉，肯定可以為球迷帶來1場精彩賽事。」