阿仙奴反勝賓福特　「耶穌」延續英超不敗奇迹

阿仙奴打響2025年英超頭炮！「兵工廠」周四(2日)凌晨作客賓福特，先落後下以3比1反敗為勝，聯賽連贏3場力追榜首利物浦。巴西前鋒加比爾捷西斯今場又入波，同時延續一項神奇紀錄，就係「耶穌」9年來喺英超有入波嘅比賽，球隊從未輸波！

阿仙奴賽前爆病毒危機，多名球員抱病在身，夏維斯亦不適缺陣，今場13分鐘就被賓福特偷襲得手，麥比奧莫射近柱為主隊先開紀錄。控制戰局嘅阿仙奴，29分鐘有湯馬士柏迪遠射被撲出，「耶穌」門前插水式頭槌補中，呢位巴西射手近4場入6球，狀態極佳。

下半場阿仙奴加強壓力，50分鐘憑招牌角球攻勢得手，米基爾馬連奴喺門前混戰中抽入，3分鐘後加比爾馬天尼利再乘對手解圍不遠，禁區內窩利射成3比1完場。阿仙奴拎晒3分後，依家落後榜首利物浦6分兼踢多1場，保持些微爭標希望。

阿仙奴近期反彈，狀態大勇嘅「耶穌」捷西斯就成為福將，原來自從佢喺2016年登陸英超後，喺曼城同阿仙奴踢第9個球季，期間62場有份入波嘅英超賽事，球隊一共錄得57勝5和不敗成績，即係「耶穌」有入波嘅聯賽，勝率高達92%。

獲選為全場最佳球員嘅「耶穌」賽後表示：「我個人唔會去關注呢個(不敗)紀錄，我只係想幫球隊不斷入波、贏波，為冠軍而戰，我知道聯賽仲有好長嘅路，希望其他球隊失分之前，我哋要先做好自己，就好似今場一樣。」