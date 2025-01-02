甲一直播　滿貫崇德飛鷹力爭上游

甲一男籃常規賽進入直路階段，今晚展開新一年激戰，上演兩場惡鬥，頭場由「Big 4」之一的滿貫對陣崇德飛鷹。「綠軍」人腳無疑優於對手，飛鷹如何發揮最大拚勁與強敵周旋，令人期待，兩隊為爭奪更佳排名，必定使出渾身解數，球迷等睇好戲。（港台電視32及on.cc東網周四晚上7時直播）

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滿貫上仗以31分大勝漢友重拾氣勢，終止對手3連勝之餘，同時亦一洗自身2連敗頹風，力保「Big 4」地位。該仗外援米勒回勇，貢獻「雙雙」20分及11個籃板，中鋒惠龍兒亦交出13分及12個籃板，射手李琪則三分球8射5中獨取17分。

今晚面對崇德飛鷹，李琪賽前展得信心十足：「與平時一樣，研究對手、部署戰術，會着重減慢他們的攻防節奏和外圍出手機會。」滿貫上仗至今已休戰半個月之久，李琪認為不會影響球隊狀態：「我們這段時間練得很密，近幾個星期見到球隊的默契愈來愈好，亦開始着手為季後賽作安排，雖然沒能肯定對手是誰，但球隊上下已經準備就緒。」

李琪特別提到滿貫於上季以全勝姿態勇奪常規賽冠軍，今屆則先後不敵香港東方和南華，他指反而對球隊衝擊總冠軍有好處：「上年常規賽全勝、去到總決賽才輸波，導致不能及時調整，所以常規賽輸波不是壞事，至少能讓我們知道自己的問題，從而提早作出適當調整。」

崇德飛鷹上仗有黃浩賢和呂銘彥交出上佳表現，但最終仍以50比76不敵僅有8人輪換的香港東方，苦吞4連敗，戰績暫錄2勝5負排第8，今晚面對另一爭霸分子滿貫，眾將定當悉心部署，務求擺脫低迷期，兼爭取更佳排名進入季後賽，惟「綠軍」炮台眾多，如何箝制對手得分機會製造驚喜賽果，實屬一大學問。