省港盃　香港男、女隊初選出爐

第43屆省港盃將於本月中舉行，足總周四（2日）公布香港男、女隊初選名單，其中男子代表隊會派出U23出戰，最終會有3名超齡球員被列為決選，至於女子隊，張瑋琪意外落選。

香港U23初選名單共有37人，當中亞歷斯祖、余煒廉、余在言、胡晉銘、劉智樂、艾華及史提芬彭利拿為超齡球員，但當中僅3人被列入決選；至於其他適齡球員，劉家喬、李呈以及早前成為首位香港球員，奪得美國NCAA Division one的曾樂圖榜上有名。香港U23會於1月14日前往廣州，備戰1月15日作客越秀山體育場對廣東的首回合賽事，22日會坐鎮主場出戰次回合。

至於女子隊共有22人被列入初選，包括朱寶恩及鍾貝琪，張煒琪則未有入選，值得一提，此前曾回歸民和公民的李巧怡，其所屬球會再度改為陜西志丹。香港女子足球代表隊將於1月6日開操，並在1月13日出發赴廣州，1月14日在廣東省足球訓練基地，硬撼廣東，直接決出冠軍。

香港U23初選如下：

門將：龐焯熙 (均業北區)、鍾凱文 (東方)、伍瑋謙 (冠忠南區)、潘尚希 (理文)

後衞：亞歷斯祖* (東方)、黎皚韜、林澔希 (港會)、甘智健 (傑志)、嚴啟倬 (九 龍城)、陳潤潼 (冠忠南區)、周子謙、羅焯熙 (理文)、宋紘毅 (大埔)、曾樂圖、曾以行、余煒廉*

中場： 李呈 (標準流浪)、劉君正 (均業北區)、黃皓雋、余在言* (東方)、黃琛喆 (港會)、李兆軒 (傑志)、何瀧浩 (九龍城)、趙聡悟 (冠忠南區)、胡晉銘* (理文)、李樂謙 (大埔)

前鋒：張廣然、劉智樂* (標準流浪)、馬希偉、吳宇曦 (東方)、馬斐、楊焯鈞 (傑志)、艾華*、李小恆、史提芬彭利拿* (冠忠南區)、安永佳* (深圳新鵬城)、劉家喬

* 為超齡球員

香港女子足球代表隊初選如下：

門將：周錦儀 (健力寶 (香港))、梁蔚雅 (傑志)、黃琬琪 (民和公民)

後衞：朱素君、鍾貝琪 (傑志)、冼仲意 (馬尼拉挖掘者) 、馬澤純 (仁足社)、郭藹嵐、劉雅澄、黃曦桐 (民和公民)

中場：傅昭文、何玫薇 (傑志) 、陳綺馨、陳穎霖、馮雪雯、梁匡蕎 (仁足社)、陳穎晴、莊靜琳、關詠瑜 (民和公民)

前鋒：朱寶恩 (傑志)、李巧怡 (陝西志丹女足)、黃芷翹 (民和公民)