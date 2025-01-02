【西甲分析】施蒙尼靠「一賽兩陣」破壟斷

今季西甲再現3強鼎立，馬德里體育會於聖誕前擊敗巴塞隆拿，以「1哥」身份成為冬季冠軍，教練施蒙尼今季獨創「一賽兩陣」新戰術，畀球員有充分休息之餘，亦令對手防不勝防，由以往鐵血防守轉為極度侵略，加上陣中「阿根廷幫」相助，令佢哋甚有機會繼2020/21年後，再度打破「皇巴」壟斷局面！

馬體會教頭施蒙尼今季最令人意外嘅，喺係熟悉當中搵到突破點，除招牌嘅體力型穩健防守外，今季球隊入波亦唔少，喺12月中1比0小勝基達菲，令施蒙尼成為西甲史上贏「1比0」最多嘅教頭（86場），但對上5場包括埋歐聯及西盃等各項賽事，竟然連續5場攻入對方3球或以上，其中包括2場入5粒嘅大勝，亦係造就12連勝嘅關鍵。

呢12場勝仗除炮製咗33個入波，當中15球喺最後15分鐘攻入，原來施蒙尼喺戰術上每場都有兩套主力陣容，頭75分鐘由基沙文同祖利安艾華利斯負責進攻，去到最後20分鐘左右，就會以高大嘅阿歷山大索洛夫為重心衝擊對手防線，整套戰術亦會改變，令對手難以適應。

阿根廷幫成衝冠關鍵

事實上索洛夫成為歐洲5大聯賽入波最多嘅後備球員，同時馬體會後備上陣球員射入11球，亦係西甲之最。施蒙尼場均換人達4.89人，後備球員出場時間總計為2,329分鐘，而且大部分喺比賽70分鐘前已經換入場，球隊整體體力充分分配於唔同球員身上，「每場都輪換」屬爭冠最大關鍵，從2022/23年賽季至今，施蒙尼已經連續61場西甲排出唔同嘅正選陣容，極度誇張。

此外，今季加盟嘅祖利安艾華利斯好使好用之餘，最重要係同施蒙尼「同聲同氣」，現時馬體會有6名阿根廷球員，包括祖利安艾華利斯、拿侯爾摩連拿、迪保羅、安祖哥利亞、祖安梅素同施蒙尼細仔朱利亞諾，由主力到後備、前鋒到門將瓣瓣都有，尤其祖利安艾華利斯各項賽事射入12球，更屬施蒙尼最佳收購，係今季衝冠最重要棋子。