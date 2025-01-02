活塞新星艾維重傷疑賽季報銷　隊友掩面泛淚

活塞周四（2日）以105：96擊敗魔術，惟轟全隊最高22分的新星後衛艾維（Jaden Ivey）在最後一節與對手爭波產生碰撞，導致左腿嚴重受傷，倒地一段時間後才被攤架抬出球場，這名年輕猛將有機會面臨賽季報銷噩耗，現場氣氛相當沉重嚴肅，更有隊友用毛巾掩面而泣。

第4節餘下10分07秒，魔術後衛安東尼（Cole Anthony）爭奪球權時不慎滑倒，隨後頭部從側面撞向艾維左腿，後者倒地後緊抱左腿表情猙獰，醫療隊用毛巾遮住受傷部位，並用攤架抬離球場，安東尼呆站場邊顯得相當慚愧和自責，而隊友湯臣（Ausar Thompson）更難過地不斷用毛巾拭淚。最終活塞由兩位「00後」球星基根寧咸（Cade Cunningham）和杜倫（Jalen Duren）率隊以105：96收穫得來不易的勝利。

現年22歲的艾維，在2022年首輪第5順位被活塞選中，如今生涯第3個賽季場均取得高效的17.4分、4.2籃板及4助攻，三分命中率近4成，狀態不俗。值得一提，艾維在上星期對陣帝王的比賽中，射入一記準絕殺「3加1」助球隊反勝，給球迷留下深刻印象，這名新生代後衛亦被球隊重視、受外界看好，但今場經歷嚴重受傷，傷勢不樂觀更可能面臨賽季報銷。

上賽季常規賽取得28連敗、總成績14勝68負聯盟墊底的活塞，今季大有起色，目前以15勝18負排名東岸第9，若能維持氣勢，有望取得附加賽或直入季後賽資格，但在折損一名大將下，球隊競爭力將大打折扣。

「這對我們所有人來說都很艱難」，活塞教頭J.B. Bickerstaff賽後談及艾維重傷：「沒有比艾維更好的人或隊友了，也沒有人比他更在意今天發生的一切。有些球員很關心他，只為不想讓他感到失望，我必須要感謝他們做了這些事。」