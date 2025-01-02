【意超盃】鬥到沙特　藍黑雙雄合演入球騷

意超盃4強上演兩隊「藍黑兵團」大戰，國際米蘭火併阿特蘭大，賽事將於中立場沙特阿拉伯舉行，表演性質濃厚，加上兩隊一向崇尚進攻踢法，屬於今季意甲攻力最強頭兩隊，預料會施展渾身解數鬥攻。翻查雙方近4次對賽，總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（HOY TV 76台周五凌晨3時直播）

意超盃傳統上由意甲冠軍對意大利盃盟主，賽會為「吸金」，近年經常安排喺外國舉行，其中近3屆都移師沙特阿拉伯比賽，明顯因為油資「戲金」豐厚，並且由上屆開始擴充，變成4隊角逐踢淘汰賽，有錢齊齊搵。

國際米蘭身為上季意甲盟主及意超盃冠軍，更加唔可以欺場，勢必強攻對手爭勝。事實上，國米狀態相當勇猛，各項賽事4連勝，合共轟入13球，前鋒拿達路馬天尼斯上場意甲射入1球，打破近2個月球會賽事入球荒，有助重拾信心，相信入波陸續有來。

另邊廂，阿特蘭大今季演出令人驚喜，現時排喺意甲榜首，累積入43個聯賽入波，僅次於入45球嘅國米。呢支「神奇球隊」自從8年前由加斯柏連尼執教後，大踢悅目足球，即使遇上傳統豪門，照樣同對手鬥攻，包括上月歐聯僅以2比3不敵皇馬。兩位鋒線球員盧卡文、基迪拿尼腳風極順，2人今季各項賽事合共有22球進帳，有力攻入國米大門，估計雙方好大機會合演入球騷，2.5球嘅入球大相當穩陣。

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