2025第一擊　滿貫大勝崇德飛鷹

甲一男籃2025年第一擊，「Big 4」之一滿貫憑4人得分上雙，以95：65力挫有奧斯汀轟33分的崇德飛鷹取得兩連勝，下場將於1月9日大戰康仁福建。

滿貫開局憑蔡再懃、米勒的「三分彈」，以8：5領先，崇德飛鷹由奧斯汀連搶4分，反超前1分。其後蔡再懃偷球策動快攻，闖進籃底助攻米勒入樽，「綠軍」之後再有林俊光命中三分後助攻惠龍兒籃底得分，拉開至15：9。不過滿貫在防守端頻頻失分，被飛鷹的黃浩賢單節攻入7分。滿貫中鋒惠龍兒孤頂命中三分，首節領先22：19。

第2節祟德飛鷹有奧斯汀命中三分球，周富謙上籃得分，一度追至僅落後1分。滿貫則嘗試在外圍搶分，後備上陣的吳松峻和李琪合力投進3球三分，將領先優勢擴大至7分。飛鷹再有奧斯汀跳射加上陳仲儒剷籃得分，力追至32：37。滿貫方誠義兩罰全中，蔡再懃中距離得分，半場領先41：32。

半場收穫11分的奧斯汀手感火燙，換邊後即後抑跳投命中兩分，其後連入兩球三分波，追至40：48。滿貫找回進攻節奏，惠龍兒博得「and 1」，外援米勒上籃得分，蔡再懃更顯功架，命中三分之後再拋投得手，拉開至領先16分。奧斯汀狀態大勇，單節狂轟20分，包括一球「and 1」及3球三分波，助飛鷹力追至53：65。

滿貫決勝節展開猛攻，歐陽維江取5分帶領「綠軍」打出一段9：0，崇德飛鷹隨即陷入苦戰，此節前5分鐘只得奧斯汀取2分。滿貫乘勢追擊，張彬賢、吳松峻先後顏色地帶搶分，加上蔡再懃的三分球，以一段20：2攻勢解決對手，領先多達34分。崇德飛鷹尾段連追8分，但為時已晚，最終以65：95吞下5連敗。

滿貫今場有4人得分達雙位數，蔡再懃取23分4助攻，米勒攻入13分，另加7助攻5籃板，惠龍兒12分9籃板，張彬賢亦有10分進帳。崇德飛鷹得分集中在一人身上，奧斯汀取全場最高33分，另有黃浩賢取9分5籃板，但他亦有6次失誤，陳仲儒攻入8分。

蔡再懃賽後表示，「今場我們打到自己全民皆兵的風格，板凳球員亦落力搶分，得分點平均分佈。對手奧斯汀會帶來威脅是預計之內，但下半場我們加強防守壓力，成功減低對手華人球員得分，令對手只得一個得分點。」他透露滿貫在聖誕新年期間亦未敢鬆懈，全力備戰常規賽餘下比賽：「首要目標是爭取較佳排名重返季後賽。」