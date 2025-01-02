香港網賽　衞冕失敗！魯列夫爆冷負馬路辛次圈畢業

香港網球公開賽周四（2日）晚上，有另一焦點球手、頭號種子兼世界排名第8位的魯列夫出擊，與匈牙利好手馬路辛（Fabian Marozsan）交手，最終魯列夫爆冷以盤數1比2（5比7、6比3及3比6）出局，衞冕失敗。

賽前被看高一線的魯列夫，開局狀態慢熱，反觀馬路辛愈打愈順下兩度破發，「連破帶保」下領先局數5比1，但坐擁大部分現場球迷支持的魯列夫，大打爭氣波，一口氣連贏4局追平，惟魯列夫第11局再被破發，輸局數5比7先告落後。

不過魯列夫第2盤表現回勇，把握1次機會順利破發，以盤數6比3扳回一城。兩人在決勝盤繼續激鬥，不斷互保發球局，直到第6局，馬路辛打出更深的落點，製造進攻機會打破魯列夫發球局，順勢把局數拉開至5比2。魯列夫落後下脾氣開始暴躁，試過發生失誤後大叫，甚至在暫停期間擲水樽，最終魯列夫無力回天，第3盤輸3比6出局，未能衞冕，馬路辛則會在周五（3日）硬撼商竣程，爭入4強。

魯列夫於賽後記招稱，自己已盡力交出好表現，又大讚馬路辛發揮出色，值得勝出：「是役是我今年首場賽事，賽前已預計將會遇上不少困難，而且相比上屆，我今屆表現明顯有所改善，但馬路辛冇嘢輸之下，打得非常好，值得贏波，希望我可以在澳網得到幾場勝利，彌補今站的缺失。」對於1月12日開鑼的澳網，魯列夫指會專注在香港網賽，完成男雙後再作打算。

至於馬路辛則認為今仗屬「五五波」，坦言自己勝出或許有運氣加持：「我第1盤表現理想，但魯列夫其後加快進攻節奏，因此今仗形勢非常接近，但今場是他第1場賽事，投入比賽絕非易事，所以我今場贏波，可能有少許運氣所致。」

談到下場將硬撼商竣程，該名中國球手是日教早前擊敗馬天尼斯在賽後記招，稱讚馬路辛擁有最出色的放短波技術，馬路辛對此感到欣喜，又預計對方將得到不少支持，強調會專注做好自己：「商竣程在香港有好高人氣，相信比賽期間都會為他打氣，對我而言絕不好受，但我只會集中做好自己。」