蓋帝斯36分20籃板　永倫擊敗晉裕

甲一周四（2日）尾場，晉裕對永倫打出拚勁，一度追至僅落後7分，但最終以85：106不敵有蓋帝斯轟36分的永倫，錄得兩連敗。永倫則重返勝軌，1月10日將迎來常規賽最後一仗對建龍飛馬。

永倫甫開戰即有泰那搶7分，率隊打出11：0攻勢。兩軍實力差距頗大，永倫的蓋帝斯與泰那單節各轟13及12分，助「黃金戰士」以31：16大幅領先。

第2節永倫收起泰那，晉裕積極反撲，除艾勤得分之外，小將鄧力嘉亦連轟兩記三分球，蘇志樂博得「and 1」及命中三分球。永倫則有韓天次單節12分，以57：40繼續領先。

換邊後，晉裕展開猛攻，外援艾勤命中三分球，趙蕸雄上籃得分，蘇志樂連取5分，李頌民轟三分球，打出一段13：4攻勢，追至53：61。永倫由蓋帝斯、韓天次搶分，一度重掌14分領先優勢，但晉裕有曾朗謙三罰全中後再貢獻「三分打」，單節取8分，力追至67：74。永倫「得分機器」泰那此節重返賽場，但起手機會不多僅取2分。

決勝節永倫重新接管比賽，蓋帝斯和陳可鈐單節各轟11及7分，最終以106：85擊敗晉裕。今場永倫僅兩人未有得分，蓋帝斯36分、20個籃板，泰那20分7籃板，韓天次15分7助攻5籃板，連浩駿10分4籃板。晉裕亦有4人得分上雙，艾勤轟31分、另加15籃板，蘇志樂射入4個三分球取20分，新星曾朗謙勇奪15分，鄧力嘉亦取11分。